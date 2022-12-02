Госсекретарь США Блинкен: «Мы не хотим войны с Россией»

«Для Байдена необходимо избежать расширения конфликта на Украине. Напротив, мы хотим его завершить, но никак не расширить. Мы не хотим войны с Россией, в особенности мы не хотим третьей мировой войны. Это не то, к чему мы стремимся», – цитирует Блинкена «Коммерсантъ» .

«Я готов говорить с Путиным, если он действительно заинтересован в том, чтобы искать путь к завершению войны. Он этого пока не делал. Если же дело будет обстоять таким образом, то, консультируясь с моими друзьями в НАТО, я буду счастлив сесть рядом с Путиным, чтобы посмотреть, какие у него есть мысли», – говорил Байден накануне.



В тот же день президент США Джо Байден заявил, что он и президент Франции Эммануэль Макрон полны решимости привлечь Россию и президента Владимира Путина к ответственности за его войну с остальным миром. Одновременно стало известно о том, что Париж начал подготовку к созданию специального трибунала по преступлениям РФ в Украине.