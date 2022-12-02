Президент Джозеф Байден намерен избежать расширения конфликта в Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь США Блинкен: «Мы не хотим войны с Россией»
США сохраняют контакты с Россией и не хотят воевать, сказал в интервью телеканалу France 2 государственный секретарь Блинкен.
«Для Байдена необходимо избежать расширения конфликта на Украине. Напротив, мы хотим его завершить, но никак не расширить. Мы не хотим войны с Россией, в особенности мы не хотим третьей мировой войны. Это не то, к чему мы стремимся», – цитирует Блинкена «Коммерсантъ».
Первого декабря Байден сообщал, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным при определенных условиях.
«Я готов говорить с Путиным, если он действительно заинтересован в том, чтобы искать путь к завершению войны. Он этого пока не делал. Если же дело будет обстоять таким образом, то, консультируясь с моими друзьями в НАТО, я буду счастлив сесть рядом с Путиным, чтобы посмотреть, какие у него есть мысли», – говорил Байден накануне.
В тот же день президент США Джо Байден заявил, что он и президент Франции Эммануэль Макрон полны решимости привлечь Россию и президента Владимира Путина к ответственности за его войну с остальным миром. Одновременно стало известно о том, что Париж начал подготовку к созданию специального трибунала по преступлениям РФ в Украине.
В середине ноября директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре. В Кремле утверждали, что переговоры были инициативой американской стороны. В Вашингтоне уточняли, что тогда речь о переговорах лидеров РФ и США не шла. Послание американской администрации Нарышкину касалось последствий в случае применения Россией ядерного оружия.
Война Путина с Украиной продолжается 282 дня.