Недавно покинувший Центристскую партию и присоединившийся к Эстонской народной консервативной партии (EKRE) таксист и общественный деятель Всеволод Юргенсон раскритиковал всех министров и обвинил их в некомпетентности. Особенно его возмутило заявление министра культуры Пирет Хартман (Социал-демократическая партия) об абсурдности изменения языковых требований для курьеров и таксистов.
Покинувший центристов член EKRE Всеволод Юргенсон: министр культуры ненавидит эстонцев и оскорбляет русскоязычных
Министр культуры Пирет Хартман назвала предлагаемые Министерством образования и науки поправки к Закону о языке и Закону об общественном транспорте абсурдными. По ее мнению, если поправки будут приняты в нынешнем виде, рынок труда потеряет тех людей, которые хотели бы работать, но еще не в совершенстве владеют эстонским языком, а значит, они будут искать возможность работать по серым схемам. Есть и другие недочеты в законопроекте.
Rus.Postimees ранее писал, что если поправки будут приняты, то серьезные трудности возникнут примерно у 2000 таксистов и курьеров.
Согласно законопроекту, люди, работающие через цифровые платформы, вносятся в список работников, от которых в общественных интересах может потребоваться знание государственного языка. Это означает, что для продолжения своей текущей деятельности они должны улучшить знание эстонского.
Всеволод Юргенсон подверг критике подобное заявление министра. «В последние дни поводом для обсуждения стало заявление случайно оказавшейся в кресле министра культуры социал-демократа Пирет Хартман о том, что знать местный язык, живя и работая в Эстонии, необязательно, – заявил Юргенсон. – Кто-нибудь может себе представить, что можно работать в Киеве или любой столице африканской страны, не зная местного языка? У наших соседей в Хельсинки или даже в Риге подобное сложно представить, но, по мнению Хартман, обслуживающий персонал или таксист в Таллинне может долго избегать эстонского языка, а эстонцы должны выучить их язык или уматывать. Как надо ненавидеть свой народ и родной язык, чтобы придумать что-то подобное!»
По мнению Юргенсона, Хартман также оскорбляет проживающих в Эстонии людей с другим родным языком, считая их недоумками, которые не способны выучить эстонский язык даже на базовом уровне. «Я сам вырос в другой языковой среде, но мне никогда не приходило в голову, что я могу не знать местного языка, живя в Эстонии. Это элементарно, министр Хартман!» – возмущается Юргенсон.
Он подчеркивает, что те, кто хочет работать в сферах, где надо общаться, должны выучить язык. «Мне, кто годами зарабатывал на хлеб, работая таксистом, даже в голову не приходило, чтобы не общаться с эстонцами на их родном языке, и вот тут какая-то Хартман будет учить меня, что глупым ты был, Всеволод, когда выучил эстонский язык», – говорится в обращении нового члена EKRE.
Юргенсон считает, что такой министр, как Хартман, не справится с развитием эстонской культуры и языка, поэтому должна уйти в отставку. «Министра, оскорбившего эстонцев и людей, приехавших сюда из другой языковой среды, следует освободить от непосильных для нее обязанностей и отправить на работу, с которой она сможет справиться», – заключил он.