Покинувший центристов член EKRE Всеволод Юргенсон: министр культуры ненавидит эстонцев и оскорбляет русскоязычных

Министр культуры Пирет Хартман назвала предлагаемые Министерством образования и науки поправки к Закону о языке и Закону об общественном транспорте абсурдными. По ее мнению, если поправки будут приняты в нынешнем виде, рынок труда потеряет тех людей, которые хотели бы работать, но еще не в совершенстве владеют эстонским языком, а значит, они будут искать возможность работать по серым схемам. Есть и другие недочеты в законопроекте.

Rus.Postimees ранее писал, что если поправки будут приняты, то серьезные трудности возникнут примерно у 2000 таксистов и курьеров.

Согласно законопроекту, люди, работающие через цифровые платформы, вносятся в список работников, от которых в общественных интересах может потребоваться знание государственного языка. Это означает, что для продолжения своей текущей деятельности они должны улучшить знание эстонского.