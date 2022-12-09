В правительстве Ичкерии заявили, что критик Кадырова жив

«По информации, которой обладает правительство Чеченской республики Ичкерия, Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой шведской полиции», – сказал представитель пресс-службы. Он не смог уточнить, по каким причинам Абдурахманов может находиться под защитой и сослался на «собственные источники информации».

Издание обратилось за комментарием в полицию Швеции, однако новой информации не поступило.

«Сейчас нам нечего добавить к нашему предыдущему комментарию», – ответила пресс-секретарь ведомства Ирен Соколов. Ранее в полиции Швеции не подтверждали и не комментировали сведения о возможном убийстве Абдурахманова.

О пропаже Абдурахманова и его брата, которые несколько лет жили в Швеции после переезда из России, СМИ сообщили в минувшую субботу.

В понедельник телеграм-канал 1ADAT сообщил, что Абдурахманов был убит в Швеции в результате нападения неизвестных.