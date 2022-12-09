В понедельник, 5 декабря в СМИ сообщили, что видеоблогер и критик главы Чечни Размана Кадырова Тумсо Абдурахманов расстрелян в Швеции. Сегодня в пресс-службе правительства Чеченской республики Ичкерия за рубежом сообщили, что Абдурахманов жив и находится под защитой полиции Швеции, сообщает издание «Кавказ.Реалии».
В правительстве Ичкерии заявили, что критик Кадырова жив
«По информации, которой обладает правительство Чеченской республики Ичкерия, Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой шведской полиции», – сказал представитель пресс-службы. Он не смог уточнить, по каким причинам Абдурахманов может находиться под защитой и сослался на «собственные источники информации».
Издание обратилось за комментарием в полицию Швеции, однако новой информации не поступило.
«Сейчас нам нечего добавить к нашему предыдущему комментарию», – ответила пресс-секретарь ведомства Ирен Соколов. Ранее в полиции Швеции не подтверждали и не комментировали сведения о возможном убийстве Абдурахманова.
О пропаже Абдурахманова и его брата, которые несколько лет жили в Швеции после переезда из России, СМИ сообщили в минувшую субботу.
В понедельник телеграм-канал 1ADAT сообщил, что Абдурахманов был убит в Швеции в результате нападения неизвестных.
Тумсо Абдурахманов известен своей критикой властей Чечни. Его YouTube-канал смотрели 475 тысяч пользователей, а телеграм-канал читали 39 тысяч пользователей. В 2015 году он покинул РФ. Мужчина получил политическое убежище в Швеции после конфликта с родственниками Рамзана Кадырова, о чем он неоднократно рассказывал в своих интервью.