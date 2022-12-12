Путин не тянет: российский президент впервые отменил ежегодную пресс-конференцию

Начиная с 2012 года, итоговая пресс-конференция президента России проходила в декабре. Этот год станет исключением. Ранее СМИ уже писали, что большой ежегодной пресс-конференции в декабре не будет, а в качестве одной из причин отмены называли ситуацию на фронте.

На вопрос, состоится ли до конца года послание президента РФ Федеральному собранию, Песков не смог дать однозначного ответа.

Сегодня же стало известно, что в Кремле не состоится ежегодный новогодний прием.

Путин выступал с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. В начале этого года в Кремле уже шла подготовка к очередному посланию, но после начала развернутой против Украины войны ее свернули, а выступление президента РФ перед парламентом сдвинули на неопределенный срок. Осенью этого года опять заговорили о том, что в Кремле началась подготовка, но до сих пор Путин так и не выступил.

Напомним, что после начала войны Путин уже неоднократно отказывался от возможности публично выступить. Например, в ноябре президент РФ не стал обращаться к участникам саммита лидеров стран «большой двадцатки» в Индонезии. Тогда Путин на фоне проблем ВС РФ на фронте и сдачи единственного областного центра, который был оккупирован за восемь месяцев боевых действий, предпочел вообще не показываться ни лично, ни по видеосвязи.