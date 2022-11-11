Путин не появится на G20. Ни живым, ни «по зуму»

Президент России Владимир Путин не будет обращаться к участникам саммита лидеров стран «большой двадцатки», который пройдет в Индонезии 15–16 ноября. Об этом 11 ноября сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков

«Нет, не планируется, – сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, будет ли на саммите G20 онлайн или видеообращение президента РФ. – Это было решение именно главы государства, связано с его графиком, связано с необходимостью его нахождения в РФ».

Ранее сообщалось, что Путин не поедет в Индонезию лично, но может появиться по видео. Вместо себя он отправил на Бали министра иностранных дел России Сергея Лаврова.



В свою очередь, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Скорее всего, в онлайн формате. Президент Украины ранее сообщал, что проигнорирует мероприятие, если там появится Путин.

Отказ Путина как-либо обозначать себя на встрече лидеров ведущих стран мира совпал с отступлением ВС РФ из Херсона. Этот украинский город оставался единственным областным центром Украины, который российской армии удалось оккупировать за восемь месяцев развязанной Путиным войны.



11 ноября стало известно, что мост, который соединяет Херсон с левым берегом Днепра, разрушен. Ранее оккупационные власти провели эвакуацию коллаборантов и части местных жителей на левый берег. Минобороны РФ отчиталось о «маневре» на левый берег Днепра и перемещении войск на укрепленные позиции.

В день, когда российские генералы объявили о сдаче Херсона, пресс-секретарь президента России выступил с заявлением, о том, что Путин непременно лично приедет на оккупированные территории, но не сейчас.