Европарламент признал геноцидом действия Москвы в Украине

Европарламент одобрил резолюцию о признании Голодомора в Украине – геноцидом. Об этом сообщается на официальном сайте ЕП.

«Депутаты Европарламента решительно осуждают эти действия, в результате которых погибли миллионы украинцев, и призывают все страны и организации, которые еще не сделали этого, последовать их примеру и признать это геноцидом», - в частности сказано в сообщении.

«За» принятие этой резолюции проголосовали 507 евродепутатов. 12 выступили «против». Еще 17 парламентариев воздержались.

The ⁦@Europarl_EN⁩ has just voted to recognise the Holodomor 🇺🇦 as genocide. pic.twitter.com/JTcWgdfSz6 — AFET Committee Press (@EP_ForeignAff) December 15, 2022

В резолюции отмечается, что обеление и прославление тоталитарного советского режима и возрождение культа советского диктатора Иосифа Сталина «привели к тому, что сегодня Россия является государством, поддерживающим терроризм».

«Депутаты Европарламента также осуждают ужасные преступления России, которые в очередной раз совершаются против украинского народа, такие как целенаправленное уничтожение гражданской энергетической инфраструктуры Украины зимой», - сказано в сообщении.

Осуждая нынешний российский режим за манипулирование исторической памятью ради собственного выживания, евродепутаты призвали РФ как правопреемницу Советского Союза принести извинения за все эти преступления.

В конце ноября Бундестаг признал Голодомор геноцидом. Попытки немецких депутатов добиться такого решения предпринимались и ранее. В 2019 году решение не было поддержано МИД ФРГ.

Эстония является первой страной, которая официально признала Голодомор геноцидом. Решение было принято еще в 1993 году. С тех пор аналогичные решения на национальном уровне были принято еще в двадцати странах.

В России Голодомор на официальном государственном в лице МИД РФ уровне называют «подтасовками исторических фактов».

Массовый голод в начале 30-х годов в СССР случился сразу в нескольких регионах на фоне коллективизации. Помимо Украины голодали Казахская АССР, регионы Центрального Черноземья, Северного Кавказа, Урала, Поволжья, Южного Урала, Южной Сибири.