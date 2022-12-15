Резолюция о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, одобрена подавляющим большинством депутатов Европарламента в четверг 15 декабря.
Европарламент признал геноцидом действия Москвы в Украине
Европарламент одобрил резолюцию о признании Голодомора в Украине – геноцидом. Об этом сообщается на официальном сайте ЕП.
«Депутаты Европарламента решительно осуждают эти действия, в результате которых погибли миллионы украинцев, и призывают все страны и организации, которые еще не сделали этого, последовать их примеру и признать это геноцидом», - в частности сказано в сообщении.
«За» принятие этой резолюции проголосовали 507 евродепутатов. 12 выступили «против». Еще 17 парламентариев воздержались.
The @Europarl_EN has just voted to recognise the Holodomor 🇺🇦 as genocide. pic.twitter.com/JTcWgdfSz6— AFET Committee Press (@EP_ForeignAff) December 15, 2022
В резолюции отмечается, что обеление и прославление тоталитарного советского режима и возрождение культа советского диктатора Иосифа Сталина «привели к тому, что сегодня Россия является государством, поддерживающим терроризм».
«Депутаты Европарламента также осуждают ужасные преступления России, которые в очередной раз совершаются против украинского народа, такие как целенаправленное уничтожение гражданской энергетической инфраструктуры Украины зимой», - сказано в сообщении.
Осуждая нынешний российский режим за манипулирование исторической памятью ради собственного выживания, евродепутаты призвали РФ как правопреемницу Советского Союза принести извинения за все эти преступления.
В конце ноября Бундестаг признал Голодомор геноцидом. Попытки немецких депутатов добиться такого решения предпринимались и ранее. В 2019 году решение не было поддержано МИД ФРГ.
26 ноября в Таллинне прошла акция памяти жертв Голодомора. Голодомор имеет прямое отношение к тому, что происходит сегодня, заявил в тот день глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
Эстония является первой страной, которая официально признала Голодомор геноцидом. Решение было принято еще в 1993 году. С тех пор аналогичные решения на национальном уровне были принято еще в двадцати странах.
В России Голодомор на официальном государственном в лице МИД РФ уровне называют «подтасовками исторических фактов».
Массовый голод в начале 30-х годов в СССР случился сразу в нескольких регионах на фоне коллективизации. Помимо Украины голодали Казахская АССР, регионы Центрального Черноземья, Северного Кавказа, Урала, Поволжья, Южного Урала, Южной Сибири.
По разным оценкам жертвами голода стали до 9 миллионов человек. Из них около 4 миллионов в Украине.