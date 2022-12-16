Смертельное ДТП в Ида-Вирумаа: у погибших пассажиров остались трое несовершеннолетних детей

В легковом автомобиле Mitsubishi, ставшим причиной смертельного ДТП, погибли три человека: 45-летний водитель и два пассажира. У погибших пассажиров, 34-летних мужчины и женщины остались трое несовершеннолетних детей.

В четверг вечером на 16-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга в волости Алутагузе в Ида-Вирумаа в результате ДТП погибли три человека. Автомобиль Mitsubishi Pajero, которым управлял 45-летний мужчина, по неустановленной причине отклонился на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Higer Scania-Higer F1 CNG, которым управлял 63-летний мужчина.