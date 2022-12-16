У мужчины и женщины, погибших в четверг в серьезной аварии на шоссе Йыхви-Тарту, остались трое несовершеннолетних детей, сообщает Reporter.
Смертельное ДТП в Ида-Вирумаа: у погибших пассажиров остались трое несовершеннолетних детей
В легковом автомобиле Mitsubishi, ставшим причиной смертельного ДТП, погибли три человека: 45-летний водитель и два пассажира. У погибших пассажиров, 34-летних мужчины и женщины остались трое несовершеннолетних детей.
В четверг вечером на 16-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга в волости Алутагузе в Ида-Вирумаа в результате ДТП погибли три человека. Автомобиль Mitsubishi Pajero, которым управлял 45-летний мужчина, по неустановленной причине отклонился на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Higer Scania-Higer F1 CNG, которым управлял 63-летний мужчина.
В результате столкновения у Mitsubishi оторвало передний мост и двигатель, которые отлетели на ехавший впереди Mercedes-Benz E 320 CDI, за рулем которого находился 56-летний мужчина. От удара Mercedes-Benz вылетел в кювет. Водитель Mitsubishi и пассажиры – 34-летний мужчина и 34-летняя женщина – погибли на месте аварии.