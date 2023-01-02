Украина освободит Крым к концу августа, заявил бывший командующий войсками США в ЕС

Бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес (Ben Hodges), уверен, что ВСУ смогут освободить Крым от российской оккупации в ближайшие восемь месяцев. Об этом американский генерал написал в своем аккаунте в Twitter, публикуя карту оккупированных Россией районов Украины.

«Спустя 8 лет и со всеми преимуществами, это все, что контролирует Россия!» - написал Ходжес, комментируя карту.

After 8 years and with all the advantages, this is all that Russia controls! @berlin_bridge Ukraine will liberate Crimea by end of August if we continue to provide what we said we'd provide and if we keep Sanctions in place. Sooner if we provided longer range precision weapons. https://t.co/J5V3wNHBNa — Ben Hodges (@general_ben) January 2, 2023

«Украина освободит Крым к концу августа, если мы продолжим предоставлять то, что обещали, и если мы сохраним санкции. Быстрее это возможно, если бы мы предоставили высокоточное оружие большей дальности», - полагает бывший командующий армией США в Европе.

Крым был оккупирован Москвой весной 2014 года, после того, как власть в Киеве сменилась в результате Революции достоинства, а промосковский президент Украины Виктор Янукович бежал в РФ.

Летом ВСУ смогли освободить от оккупации Харьковскую область Украины. Осенью был освобожден единственный областной центр, оккупированный ВС РФ после 24 февраля – Херсон.

Большое значение на успехи ВСУ оказывают современные виды вооружений, которые Киев получил из-за рубежа, в том числе из США. Чаще всего в этом контексте упоминаются американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Очередное результативное применение этого оружия бойцами ВСУ 2 января признали в российском Минобороны. В результате удара HIMARS по общежитию в Донецке в ночь на 1 января погибли по меньшей мере 63 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил Запад предоставить более дальнобойные виды современных вооружений и боеприпасов к уже поставленным системам. В декабре президент Украины лично приехал в США. По данным СМИ Вашингтон согласился передать Киеву в том числе системы ПВО Patriot.

Одновременно Сенат США поддержал законопроект об использовании арестованных в стране активов российских бизнесменов для помощи Украине.