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Украина освободит Крым к концу августа, заявил бывший командующий войсками США в ЕС

rus.postimees.ee
Украина освободит Крым к концу августа, заявил бывший командующий войсками США в ЕС
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Генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий армией США в Европе, беседует с прессой после военного парада в честь Дня Войска Польского в Варшаве, Польша, в понедельник, 15 августа 2016 года.
Генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий армией США в Европе, беседует с прессой после военного парада в честь Дня Войска Польского в Варшаве, Польша, в понедельник, 15 августа 2016 года. Фото: AP

Американский генерал Бен Ходжес уверен, что Киев вернет контроль над полуостровом Крым к осени 2023 года, если США продолжат оказывать военную помощь Украине.

Бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес (Ben Hodges), уверен, что ВСУ смогут освободить Крым от российской оккупации в ближайшие восемь месяцев. Об этом американский генерал написал в своем аккаунте в Twitter, публикуя карту оккупированных Россией районов Украины.

«Спустя 8 лет и со всеми преимуществами, это все, что контролирует Россия!» - написал Ходжес, комментируя карту.

«Украина освободит Крым к концу августа, если мы продолжим предоставлять то, что обещали, и если мы сохраним санкции. Быстрее это возможно, если бы мы предоставили высокоточное оружие большей дальности», - полагает бывший командующий армией США в Европе.

Крым был оккупирован Москвой весной 2014 года, после того, как власть в Киеве сменилась в результате Революции достоинства, а промосковский президент Украины Виктор Янукович бежал в РФ.

Летом ВСУ смогли освободить от оккупации Харьковскую область Украины. Осенью был освобожден единственный областной центр, оккупированный ВС РФ после 24 февраля – Херсон.

Большое значение на успехи ВСУ оказывают современные виды вооружений, которые Киев получил из-за рубежа, в том числе из США. Чаще всего в этом контексте упоминаются американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Очередное результативное применение этого оружия бойцами ВСУ 2 января признали в российском Минобороны. В результате удара HIMARS по общежитию в Донецке в ночь на 1 января погибли по меньшей мере 63 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил Запад предоставить более дальнобойные виды современных вооружений и боеприпасов к уже поставленным системам. В декабре президент Украины лично приехал в США. По данным СМИ Вашингтон согласился передать Киеву в том числе системы ПВО Patriot.

Одновременно Сенат США поддержал законопроект об использовании арестованных в стране активов российских бизнесменов для помощи Украине.

Война России с Украиной, развязанная Владимиром Путиным, продолжается уже 313 дней.

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