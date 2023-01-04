ООН: убиты 175 девочек, 216 мальчиков, а также 38 детей, пол которых пока неизвестен

«С 24 февраля 2022 года по 2 января 2023 года УВКПЧ зафиксировало 17 994 жертвы среди гражданского населения в Украине: 6 919 убитых и 11 075 раненых», – гласит первая сводка ООН 2023 года с данными о жертвах среди гражданского населения Украины в ходе развязанной Путиным широкомасштабной войны.

Неделю назад подтверждалась 17 831 жертва среди мирного населения.

Только в декабре 2022 года УВКПЧ зафиксировало 801 жертву среди гражданских: 188 убитых и 613 раненых. Среди убитых – четверо детей. Среди раненых – 29 несовершеннолетних.

86% жертв декабря зафиксированы в населенных пунктах, которые находились под контролем Киева на момент возникновения потерь. 14% –жертвы на территориях, которые контролируются российской армией.

93% жертв декабря были убиты или ранены в результате применения взрывного оружия широкого действия. 7% погибших и пострадавших – жертвы мин.

«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения», – вновь уточняется в сводке ведомства Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

В декабре официальный представитель УВКПЧ ООН Лиз Троссел в эксклюзивном интервью Rus.Postimees рассказала, как добываются эти страшные цифры войны, кем и как они будут использованы в будущем.

«Мы надеемся, что наши цифры будут замечены и использованы лицами, принимающими политические и военные решения как в Украине, так и в Российской Федерации, и в других странах. Эти цифры также важны для гуманитарных организаций и для будущей ответственности, а также для будущих средств правовой защиты и возмещения ущерба жертвам. Война должна прекратиться сейчас», – в частности, сказала Rus.Postimees госпожа Троссел.