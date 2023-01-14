Взрыв газопровода и разрушение плотины в один день. «Диверсанты-нацисты» заявили о своей причастности

Вчера в Латвии и Литве произошли крупные техногенные аварии. К счастью, жертв не было, но уже ясно, что ущерб будет весьма значительный. О своей причастности к произошедшему заявили в телеграмм-канале российские нацисты из ДШРГ «Русич». Опрошенные Rus.Postimees эксперты комментируют вопрос о том, насколько вероятны в этих случаях диверсии, и как обеспечить безопасность критической инфраструктуры.