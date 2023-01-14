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Взрыв газопровода и разрушение плотины в один день. «Диверсанты-нацисты» заявили о своей причастности

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Анастасия Тидо
, журналист
Взрыв газопровода и разрушение плотины в один день. «Диверсанты-нацисты» заявили о своей причастности
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Фото: Kuvatõmmis

Вчера в Латвии и Литве произошли крупные техногенные аварии. К счастью, жертв не было, но уже ясно, что ущерб будет весьма значительный. О своей причастности к произошедшему заявили в телеграмм-канале российские нацисты из ДШРГ «Русич». Опрошенные Rus.Postimees эксперты комментируют вопрос о том, насколько вероятны в этих случаях диверсии, и как обеспечить безопасность критической инфраструктуры. 

Вчера Rus.Postimees написал, что в Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод, по которому газ транспортируется и в Латвию. Участок шоссе Шяуляй-Пасвалис был перекрыт, и поступило сообщение об эвакуации населенного пункта Валакеле, расположенного примерно в четырех километрах к западу от Пасвалиса. 

Вчера же в Латвии прорвало плотину. Около 8 часов утра сегодня, 14 января, уровень воды в Даугаве возле Екабпилса достиг 8,9 метра над нулевой отметкой наблюдательной станции, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. 

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