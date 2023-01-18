Известный публицист Александр Невзоров рассказал Rus.Postimees, что был знаком с погибшим 18 января под Киевом министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским. Обвиняемый в РФ в дискредитации армии и объявленный в розыск бывший российский журналист и политик не видит повода заниматься поисками конспирологии в трагедии в Броварах.
Александр Невзоров о погибшем главе МВД Украины: «Денис Монастырский был благородным человеком»
Погибший в среду под Киевом в результате крушения вертолета глава МВД Украины Денис Монастырский был благородным человеком. Трагедия стала следствием развязанной Путиным войны. Об этом в эксклюзивном интервью Rus.Postimees сказал Александр Невзоров, который был лично знаком с погибшим руководителем органов внутренних дел Украины.
«Мы с ним были знакомы, мы встречались. Это чрезвычайно обаятельный, умный и точный человек. Скажу потрясающую вещь. Все мое знакомство с руководством Украины не оставило у меня каких-то гадостных ощущений. При том, что у меня всегда злой взгляд. У меня всегда есть моя эта демоническая черта - проницательность, от которой мне бы хотелось периодически избавляться. Эта черта, как и профессия, обрекает меня видеть скверное. Но я вам хочу сказать, что я редко где видел вот такое соцветие молодых, сильных. И они мне все нравятся. И Денис Монастырский был благородным человеком. И, скажем так, очень понятным мне», - сказал Невзоров.
Известный публицист и эксперт по российской реальности не думает, что в случае с крушением вертолета с высокопоставленными чиновниками Украины в городе Бровары можно найти «конспирологию».
«Я думаю, что это, к сожалению, превратности, тяжелые издержки войны», - добавил Невзоров.
Целиком интервью с Александром Невзоровым читайте на Rus.Postimees сегодня, 18 января, вечером.
В результате крушения вертолета, который мог задеть крыши построек из-за высоты полета в условиях тумана, помимо главы МВД Украины погибли его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Вертолет упал на детским сад.
«По уточненной информации, после проведения идентификации на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту», - сообщает по состоянию на 15:00 ГСЧС.
Исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины назначен Игорь Клименко, сообщил премьер Денис Шмыгаль.