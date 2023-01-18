Александр Невзоров о погибшем главе МВД Украины: «Денис Монастырский был благородным человеком»

«Мы с ним были знакомы, мы встречались. Это чрезвычайно обаятельный, умный и точный человек. Скажу потрясающую вещь. Все мое знакомство с руководством Украины не оставило у меня каких-то гадостных ощущений. При том, что у меня всегда злой взгляд. У меня всегда есть моя эта демоническая черта - проницательность, от которой мне бы хотелось периодически избавляться. Эта черта, как и профессия, обрекает меня видеть скверное. Но я вам хочу сказать, что я редко где видел вот такое соцветие молодых, сильных. И они мне все нравятся. И Денис Монастырский был благородным человеком. И, скажем так, очень понятным мне», - сказал Невзоров.