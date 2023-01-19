Лавров сравнил политику США в отношении России с действиями Гитлера во время Холокоста

«Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО да и не только, из членов ЕС и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей - окончательного решения "российского вопроса"», - заявил министр.

В Европейском еврейском конгрессе увидели в словах Лаврова отсылку к гитлеровскому «Окончательному решению еврейского вопроса». В организации отметили, что были «шокированы и потрясены» высказываниями министра.

«Это искажение Холокоста на самом базовом уровне, и мы призываем господина Лаврова недвусмысленно извиниться и отозвать эти комментарии», - заявил президент конгресса Ариэль Музикант. Он добавил, что глава МИД РФ не в первый раз «использует отсылки к Холокосту и Гитлеру» и «это должно прекратиться».

В Белом доме высказывание Лаврова назвали оскорбительным. «Это настолько абсурдно, что на это не стоит реагировать, кроме как на действительно оскорбительную манеру, в которой он пытался представить нас в терминах Гитлера и Холокоста», - сказал координатор Совета национальной безопасности при администрации президента США Джон Кирби.

Абсурдным слова Лаврова сочли и в посольстве Украины в Израиле: «Министр иностранных дел России сделал очередное абсурдное заявление с отсылками к Холокосту и преступлениям Гитлера во время Второй мировой войны. Чем больше Лавров говорит, тем больше мир видит, как рашисты искажают не только текущую действительность, но и известный исторический контекст».

В мае 2022 года Сергей Лавров в интервью телеканалу Mediaset сказал, что «у Гитлера была еврейская кровь», а «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Эти слова прозвучали в контексте того, что власти Украины якобы поддерживают нацистов, несмотря на еврейское происхождение президента Владимира Зеленского.

Власти Израиля обвинили Лаврова во лжи и расизме, а также вызвали российского посла Анатолия Викторова для дачи разъяснений. Главный раввин России Берл Лазар назвал слова Лаврова «шокирующими» и предложил министру извиниться.