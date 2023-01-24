Spiegel: Германия отправляет «Леопарды» в Украину

После многомесячных споров и давления со стороны канцлер Шольц принял решение о поставках боевых танков в Украину.

Кроме того, по данным СМИ, правительство ФРГ планирует разрешить другим странам поставлять Украине эти танки. Агентство Bloomberg также ранее сообщало, что Шольц, как ожидается, уже в среду разрешит передавать Украине немецкие танки.

Wall Street Journal писала сегодня, что США рассматривают возможность поставки в Украину «значительного количества» танков «Abrams M1». По данным издания, объявить о поставке могут уже на этой неделе.

Сегодня Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков «Леопард-2». Германия производит этот тип танков, без ее согласия поставлять в другие страны нельзя.

Норвегия думает передать Украине до 8 танков Leopard 2, передает издание Dagens Næringsliv. Официального решения пока нет.

Глава министерства иностранных дел ФРГ 23 января Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать поставкам немецких танков «Леопард» из третьих стран в Украину. Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна рассматривает возможность отправки французских боевых танков «Leclerc» Киеву.

21 января издание Der Spiegel сообщило со ссылкой на источники в немецком оборонном ведомстве, что в Бундесвере уже имеется перечень танков Leopard, которые могут быть рассмотрены для передачи Украине.

Затянутое решение