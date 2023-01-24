Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Украине боевые танки «Леопард-2». По информации Der Spiegel, речь идет как минимум об одной роте (10-14 танков) «Leopard 2A6».
Spiegel: Германия отправляет «Леопарды» в Украину
После многомесячных споров и давления со стороны канцлер Шольц принял решение о поставках боевых танков в Украину.
Кроме того, по данным СМИ, правительство ФРГ планирует разрешить другим странам поставлять Украине эти танки. Агентство Bloomberg также ранее сообщало, что Шольц, как ожидается, уже в среду разрешит передавать Украине немецкие танки.
Wall Street Journal писала сегодня, что США рассматривают возможность поставки в Украину «значительного количества» танков «Abrams M1». По данным издания, объявить о поставке могут уже на этой неделе.
Сегодня Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков «Леопард-2». Германия производит этот тип танков, без ее согласия поставлять в другие страны нельзя.
Норвегия думает передать Украине до 8 танков Leopard 2, передает издание Dagens Næringsliv. Официального решения пока нет.
Глава министерства иностранных дел ФРГ 23 января Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать поставкам немецких танков «Леопард» из третьих стран в Украину. Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна рассматривает возможность отправки французских боевых танков «Leclerc» Киеву.
21 января издание Der Spiegel сообщило со ссылкой на источники в немецком оборонном ведомстве, что в Бундесвере уже имеется перечень танков Leopard, которые могут быть рассмотрены для передачи Украине.
Затянутое решение
Ранее Rus.Postimees узнал у экспертов о причинах, которые мешали начать поставки немецких танков в Украину.
По словам немецкого эксперта, политолога, директора Берлинского Центра изучения Восточной Европы Дмитрия Стратиевского, есть серьезные дискуссии с германским ВПК (военно-промышленный комплекс), который опасается, что в случае, если германские союзники, обладающие запасами «Леопардов», поставят их Украине, то затем они в качестве замены закупят американские танки.
«Таким образом германский ВПК потеряет свои лидирующие позиции на рынке тяжелых вооружений Европы среди европейских союзников. Это, возможно, не главная причина. Я бы не хотел выставлять немцев такими циниками. Но я считаю, что о ней тоже нужно заявить, так как на рынке вооружений, в том числе внутри и НАТО, в любом случае проходит до сих пор жесткая конкуренция между экспортерами», - заявил он.
По мнению политолога из Праги Ивана Преображенского, тормозит процесс еще и то, что нынешние немецкие власти (где основная сила «зеленые» и социал-демократы) в значительной мере состоит из разной меры пацифистов.
«Не в смысле того, что они по принципиальным соображениям не дают никому оружие, хоть об этом тоже была речь, а в том смысле, что немецкая военная промышленность - спонсор нынешней немецкой оппозиции - консерваторов ХДС. Также, как в США, военные, в первую очередь, спонсоры Республиканской партии. Соответственно, концерн "Рейнметалл", может быть, и готов для Украины произвести 100 новых "Леопардов 2". Но нынешняя правящая коалиция не очень хочет поддерживать бизнес немецкого ВПК», - сказал Преображенский.