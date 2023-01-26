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Увеличение количества покупок эстонской недвижимости россиянами на 42,2%: что на самом деле стоит за этими цифрами?

Вера Копти
Увеличение количества покупок эстонской недвижимости россиянами на 42,2%: что на самом деле стоит за этими цифрами?
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Фото: Shutterstock

На днях обнародовали статистические данные за прошлый год, при анализе которых был сделан вывод, что иностранцы из западных стран в 2022 году в основном продавали приобретенную ранее в Эстонии недвижимость, а вот россияне — наоборот, начали скупать ее в невиданных масштабах. Увеличение количества покупателей на 42,2% - это вам не шутки. Но не странно ли выглядит такой гигантский рост?

С конца лета въезд в Эстонию россиянам на основании шенгенских виз был закрыт, а уже владеющие недвижимостью граждане РФ с 18 августа 2022 года потеряли возможность посещать свои эстонские дома и квартиры и оплачивать их содержание. Это что получается — въезжать нельзя, а покупать можно? Разберемся!

По словам аналитика бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи, в прошлом году иностранные резиденты совершили в Эстонии в общей сложности 3617 сделок купли-продажи недвижимости, что на 1,3% меньше, чем год назад. «Среди иностранцев самыми популярными по-прежнему являются Таллинн, Тарту, Пярну и Ида-Вирумаа. В последнем важную роль играют российские резиденты», — сказал Вяхи.

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