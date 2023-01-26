Увеличение количества покупок эстонской недвижимости россиянами на 42,2%: что на самом деле стоит за этими цифрами?

На днях обнародовали статистические данные за прошлый год, при анализе которых был сделан вывод, что иностранцы из западных стран в 2022 году в основном продавали приобретенную ранее в Эстонии недвижимость, а вот россияне — наоборот, начали скупать ее в невиданных масштабах. Увеличение количества покупателей на 42,2% - это вам не шутки. Но не странно ли выглядит такой гигантский рост?