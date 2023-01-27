Время коммента ⟩ Стальнухину далеко до Сталина, но он тоже «прагматик»

Ведь отстаивать экономические интересы Эстонии – это, в самом деле, совсем не значит открыто поддерживать Путина и возгонку напряженности, которой Россия занималась все минувшее десятилетие. Но у нее можно заимствовать тактику упомянутого перехвата. Ну, например, так: «Это все они, с чего вы взяли, что это мы? У вас односторонний подход, противоречащий ценностям демократии и плюрализма, которых мы, в отличие от вас, твердо придерживаемся». Это стиль восточного соседа Эстонии, от которого ей ничего, кроме пользы. Никаких идей и ничего личного – только прибыль любой ценой.

Политический прагматизм восходит к Никколо Макиавелли. Многие ошибочно считают его поклонником прагматизма, тогда как он просто с наигранным бесстрастием описывал, из чего сделаны правители. Стальнухин приписывает своему избирателю прагматизм, создавая его по своему образу и подобию. Можно возразить, что он лишь реагирует на те настроения, которые уже есть у людей. Но чтобы эти настроения заработали, нужно придать им форму. Прагматик этим и занят. Скучные идеи для «умников», главное – цель, а для ее достижения все средства хороши. Которые оправдывается деловыми, в частности, экономическими интересами.