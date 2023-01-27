История пустующего земельного участка на месте снесенного здания Академии художеств длится уже более десяти лет. Напомним, что новое здание учебного заведения не было построено из-за скандального судебного процесса, затеянного жительницей соседнего дома, которая доказывала в суде, что новая постройка лишит ее солнечного света. В результате земельный участок был продан, и на годы лакомый кусок земли заняла автостоянка, которая отнюдь не украшала центральную часть города.
Неужели кошмарной парковке в центре Таллинна придет конец?
Вчера была утверждена детальная планировка строительства нового здания на углу Тартуского шоссе и улицы Лайкмаа. Напротив торгового центра Viru, на месте снесенного здания Академии художеств, сейчас располагается обширная площадка, превращенная в парковку, которая отнюдь не украшает центр города. В начале 2026 года на этом участке площадью 4600 м2 появится 28-этажный небоскреб City Plaza 2. Высотное здание так называемой первой линии расположится на границе охранной зоны Старого города и, судя по эскизам, впишется в уже существующий ансамбль многоэтажек.
По словам члена правления фирмы-застройщика Estconde Invest OÜ Ангела Андла, работы планируется начать сразу после выдачи разрешения на строительство, то есть, по всем предположениям, весной или летом этого года. City Plaza 2 назван будет находиться рядом с бизнес-зданием City Plaza, принадлежащего тем же застройщикам, а архитектурное решение здания выполнено архитектурным бюро Alver Arhitektid.
Старейшина Кесклинна Моника Хауканымм относится к новости положительно так как непрезентабельный земельный участок в центре города в будущем приобретет современный вид. «Новая высотка спроектирована с учетом достаточного количества зеленых насаждений и места для пешеходов. Высотные здания являются характерной чертой современного города, но мы заботимся о том, чтобы они не оставляли в тени Старый город, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО», — сказала Хауканымм.
«Здание City Plaza 2 будет иметь маркировку класса энергопотребления А, проект учитывает наиболее эффективные системы отопления и вентиляции. На здании будет размещено 2000 квадратных метров солнечных панелей», — отметил Андла.
По словам Андла, новостройка способствует завершению полноценного городского квартала. Вдоль улицы Гонсиори будет высажен ряд деревьев, со стороны Лайкмаа появится небольшой сквер с уличным кафе.