Крик души читателя: я живу в центре Таллинна и всегда вызываю МуПо, когда слышу уличного музыканта

Александр живет в центре Таллинна, где уличные музыканты радуют туристов и донимают местных жителей чаще всего.

«Так случилось, что я проживаю на одной из улиц в центре Таллинна, где уличные музыканты периодически пытаются заработать деньги, и всегда, без малейших сожалений, я вызываю сотрудников МуПо для устранения таких предпринимателей», - делится Александр. На это, по его словам, есть несколько причин.

«Музыка - это хорошо, но слушать несколько повторяющихся мелодий в течение нескольких часов или дней - а уличные музыканты обычно не имеют широкого репертуара - вызывает мысли об убийстве исполнителя», - перечисляет Александр.

Читатель отмечает, что закрытые окна не помогают - музыку слышно в любом случае. «Некоторые "талантливые" исполнители используют громкие колонки, а духовые инструменты слышны даже сквозь закрытые окна», продолжает Александр.

Он также напоминает, что для такого рода деятельности нужна соответствующая лицензия, поэтому часто уличные музыканты нарушают закон.

«К сожалению, подобные деятели думают только о "красоте", которую они несут, они не в состоянии задуматься о беспокойствах, которые могут доставить окружающим. Я полностью поддерживаю сотрудников МуПо: любая деятельность хороша в приспособленных для этого местах, и не все улицы города подходят для уличной музыки», - подытоживает Александр.

В ноябре прошлого года в TikTok распространилось видео, где чиновники МуПо пытаются усмирить одного из уличных музыкантов на улице Виру.