Теолог Шишков: Эстонская православная церковь отменила свои прежние усилия и стала заниматься политикой

​- Какие впечатления можно вынести из свежих новостей о решении митрополита Евгения?

- Фактически митрополит Евгений согласился участвовать в предвыборном митинге. Вслед за молебном, как описывает телеграм-канал движения Koos, обещаны какие-то мероприятия. И это напрямую противоречит позиции, которую Евгений занимал все последнее время, а именно – что церковь вне политики. А здесь мы видим, что предстоятель ЭПЦ МП согласен непосредственно участвовать в политической акции.

- То есть проблема в том, что сначала говорится одно, а потом другое?

- Да, речь идет о непоследовательности позиции. Если церковь участвует в публичной, а значит, и политической жизни, это совершенно нормально. В разных странах мы наблюдаем разную степень подобной активности. Но тезис об аполитичности церкви стал для митрополита Евгения ключевым аргументом в ответ на требования государства отозваться на слова патриарха Кирилла и занять какую-либо позицию. Во всех официальных заявлениях и личных комментариях звучит рефрен: церковь – вне политики! А теперь Евгений фактически уничтожил этот аргумент. В будущем к нему уже нельзя будет обращаться.

- Можно ли допустить мысль, что Евгения запутали и втянули в политическую борьбу?