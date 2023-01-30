Министерство внутренних дел вызывает митрополита Евгения для дачи объяснений

Сегодня в социальных сетях распространился видеопризыв НКО Koos Rahu Eest Eestis, в котором митрополит Евгений приглашает 22 февраля принять участие в общем молебне за мир в рамках митинга на Тоомпеа «Вместе за мир». Представители НКО Koos Rahu Eest Eestis выступают с прокремлевскими позициями.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал, что однозначно осуждает вмешательство любой церкви, религиозного объединения или религиозных лидеров в светскую политику, потому что это в принципе аморально. «Братание митрополита Евгения с прокремлевским движением Koos/«Вместе» вызывает еще большее беспокойство, потому что таким образом духовный лидер, гражданин государства-агрессора одалживает свое лицо, голос и последователей акции, организованной политическим движением, чьи идеи и цели вызывают вопросы. Это использование церкви и духовенства с целью светской политической агитации. Вызываем митрополита Евгения для дачи объяснений и затем примем решение о дальнейших шагах», - сказал Ляэнеметс.

Министерство внутренних дел в последний раз общалось с митрополитом Евгением на тему агрессии Российской Федерации против Украины осенью 2022 года. Тогда митрополит ясно понял свою роль и ответственность в нынешней ситуации с безопасностью, и открыто себя и руководимую им церковь дистанцировал от разжигающих войну высказываний патриарха Московского Кирилла.