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Министерство внутренних дел вызывает митрополита Евгения для дачи объяснений

rus.postimees.ee
Министерство внутренних дел вызывает митрополита Евгения для дачи объяснений
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Райво Кюйт.
Райво Кюйт. Фото: Sander Ilvest

Вице-канцлер Министерства внутренних дел Райво Кюйт незамедлительно вызывает митрополита Эстонской православной церкви Московского патриархата Евгения для дачи объяснений по поводу его участия в политической акции вместе с MTÜ Koos Rahu Eest Eestis, говорится в пресс-релизе Министерства внутренних дел.

Сегодня в социальных сетях распространился видеопризыв НКО Koos Rahu Eest Eestis, в котором митрополит Евгений приглашает 22 февраля принять участие в общем молебне за мир в рамках митинга на Тоомпеа «Вместе за мир». Представители НКО Koos Rahu Eest Eestis выступают с прокремлевскими позициями.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал, что однозначно осуждает вмешательство любой церкви, религиозного объединения или религиозных лидеров в светскую политику, потому что это в принципе аморально. «Братание митрополита Евгения с прокремлевским движением Koos/«Вместе» вызывает еще большее беспокойство, потому что таким образом духовный лидер, гражданин государства-агрессора одалживает свое лицо, голос и последователей акции, организованной политическим движением, чьи идеи и цели вызывают вопросы. Это использование церкви и духовенства с целью светской политической агитации. Вызываем митрополита Евгения для дачи объяснений и затем примем решение о дальнейших шагах», - сказал Ляэнеметс.

Министерство внутренних дел в последний раз общалось с митрополитом Евгением на тему агрессии Российской Федерации против Украины осенью 2022 года. Тогда митрополит ясно понял свою роль и ответственность в нынешней ситуации с безопасностью, и открыто себя и руководимую им церковь дистанцировал от разжигающих войну высказываний патриарха Московского Кирилла.

«На события и деятельность, угрожающую безопасности Эстонии и общественному порядку, органы правопорядка будут реагировать соответствующими мерами», - говорится в пресс-релизе.

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