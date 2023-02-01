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Одно из крупнейших газохранилищ в Европе приостановило работу из-за аварии

rus.postimees.ee
Одно из крупнейших газохранилищ в Европе приостановило работу из-за аварии
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Фото: Caro / Bastian

В немецком городе Реден, на одном из крупнейших газовых хранилищ Европы произошла авария. Хранилище было временно выведено из эксплуатации, сообщила компания-оператор Astora на своем сайте. 

Во вторник на факеле хранилища природного газа в Редене по неизвестным пока причинам произошло возгорание. Никто не пострадал, и не было установлено никакого воздействия на окружающую среду.

В целях безопасности до пятницы хранилище было выведено из эксплуатации. Все объекты также приведены в безопасный режим. «Наши коллеги на месте интенсивно работают в координации с ответственными органами для выяснения причины. Инцидент не повлиял на безопасность поставок», - сообщила компания.

В январе Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод, по которому транспортировался газ в Латвию. В результате взрыва в воздух поднялся 50-метровый столб огня. Тогда ответственность взяла на себя российская ультраправая группировка, но власти Литвы следов диверсии не выявили. 

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