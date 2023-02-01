Одно из крупнейших газохранилищ в Европе приостановило работу из-за аварии

Во вторник на факеле хранилища природного газа в Редене по неизвестным пока причинам произошло возгорание. Никто не пострадал, и не было установлено никакого воздействия на окружающую среду.

В целях безопасности до пятницы хранилище было выведено из эксплуатации. Все объекты также приведены в безопасный режим. «Наши коллеги на месте интенсивно работают в координации с ответственными органами для выяснения причины. Инцидент не повлиял на безопасность поставок», - сообщила компания.