В немецком городе Реден, на одном из крупнейших газовых хранилищ Европы произошла авария. Хранилище было временно выведено из эксплуатации, сообщила компания-оператор Astora на своем сайте.
Одно из крупнейших газохранилищ в Европе приостановило работу из-за аварии
Одно из крупнейших газохранилищ в Европе приостановило работу из-за аварии
Во вторник на факеле хранилища природного газа в Редене по неизвестным пока причинам произошло возгорание. Никто не пострадал, и не было установлено никакого воздействия на окружающую среду.
В целях безопасности до пятницы хранилище было выведено из эксплуатации. Все объекты также приведены в безопасный режим. «Наши коллеги на месте интенсивно работают в координации с ответственными органами для выяснения причины. Инцидент не повлиял на безопасность поставок», - сообщила компания.