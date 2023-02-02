Опрос ⟩ Большинство финнов хотят вступить в НАТО быстрее Швеции

53 процента опрошенных дали отрицательный ответ на вопрос о том, должна ли Финляндия ждать Швецию, даже если ратификация членства Швеции займет больше времени, например, из-за противодействия Турции.

Лишь 28 процентов высказали мнение, что Финляндии следует подождать Швецию и одновременно вступить в НАТО.

Опрос социологической компании Taloustutkimus, опубликованный в ежедневной газете Ilta-Sanomat, проводился с 30 января по 1 февраля, в нем принял участие 1021 финн.

Финляндия и Швеция отказались от политики военного неприсоединения и подали заявку на вступление в НАТО в мае прошлого года в ответ на вторжение России в Украину в феврале.

Турция до сих пор отказывалась ратифицировать заявки двух скандинавских стран, в основном из-за отказа Швеции выдать десятки людей, которых Анкара подозревает в связях с запрещенными курдскими боевиками и попытке переворота 2016 года.

Анкара также гневно отреагировала на решение шведской полиции разрешить акцию протеста, включавшую сожжение Корана перед посольством Турции в Стокгольме в январе.

Финское правительство до сих пор неоднократно подчеркивало, что приоритетом для него является вступление в НАТО вместе со Швецией.

«Нашим самым большим желанием в Финляндии было и остается вступление в НАТО вместе со Швецией», - заявил в понедельник министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.