Время коммента ⟩ Бедность не порок: почему жители Эстонии проедают и пропивают все больше денег

Почетное второе место Эстонии по потреблению алкоголя. Фото: eurostat

Об итогах 2022 года просто не хочется говорить. Есть причина, по которой, к примеру, я не спился окончательно. Она состоит в том, что у меня слишком много обязательств на фоне рекордно низкой потребности в развлечениях. Да и алкоголь подорожал настолько, что выбирать надо одно из двух. Либо твоя семья экономит на всем, но ест и все-таки выживает. Либо ты забиваешь на семью и переходишь в режим, описанный культовым американским писателем Чарльзом Буковски: «Вы хоть закусывайте иногда! – Спасибо, я не ем!»

В конце прошлого, во многих отношениях ужасного года, мой коллега Денис Антонов проводил очередной опрос на улицах эстонских городов. В тот раз он заставил граждан поделиться своим опытом вложения денег. Мне запомнилось мнение, в котором, наряду с советом присмотреться к золоту, фигурировал коллекционный алкоголь. То есть это предмет роскоши, о котором снова приходится вспомнить. Примерно четверть века назад алкоголь, который не был поддельным и опасным для жизни, назывался «элитным». Это был индикатор тогдашней нищеты и разрухи, до которой Эстонии, а тем более Европе, еще очень далеко. Но важно сознавать, в каком направлении дрейфует наша все еще очень благополучная жизнь.