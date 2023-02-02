Мы с вами, дорогие читатели, все больше тратим на еду и напитки. Сначала пили с горя в самоизоляции, потом от радости, что она миновала, теперь – просто от страха перед будущим. И это – часть глобального процесса все менее справедливого распределения благ.
Время коммента ⟩ Бедность не порок: почему жители Эстонии проедают и пропивают все больше денег
По данным Евростата, наконец, посчитавшего результаты 2021 года, Эстония находится на четвертом месте в Европе по тратам на еду и на втором – по тратам на алкоголь. Продукты питания – основной драйвер инфляции в нашей стране, пишут уже о более свежих показателях аналитики Банка Эстонии. Даже энергия, которой грозили в прошлом году, оказалась при встрече не так страшна. Тогда как унитаз явно перегружен. И доля алкоголя в этих шлаках действительно растет.
Рост потребления алкоголя наблюдался в период пандемии. Люди заливали спиртным свое одиночество и чувство опустошенности, глушили, а точнее, только усиливали, апатию, вызванную резким переходом на домашний режим. Даже непьющие жаловались, что опускаются по другим параметрам. Известно множество эпизодов сидения в зуме без штанов, вызвавших всплеск шуток и аналитических публикаций на тему «новой реальности». Новизна ее состояла в сильнейшей перестройке устойчивых стилей жизни. А она, в свою очередь, вызывала стресс, с которым люди боролись не только созидательными способами типа фитнеса и одиноких прогулок по болотам.
Уверенность в отступлении коронавируса пришла к эстонскому государству, когда в Украине уже шла война. Общество начало оживляться раньше: экономический рост наметился в Эстонии еще за год до обвала мирной жизни в Европе. Тогда у экономистов были все основания для оптимизма. Никто и думать не хотел, что на смену отступившей напасти появится новая, и вирус покажется многим репетицией настоящих испытаний. Тем не менее, проведенное в 2021 году исследование министерства социальных дел показало, что пить стали только больше. И объясняется это... доступностью алкоголя! Зарплаты, стало быть, росли, акцизы – нет. И народ на радостях, простите, опять забухал.
Об итогах 2022 года просто не хочется говорить. Есть причина, по которой, к примеру, я не спился окончательно. Она состоит в том, что у меня слишком много обязательств на фоне рекордно низкой потребности в развлечениях. Да и алкоголь подорожал настолько, что выбирать надо одно из двух. Либо твоя семья экономит на всем, но ест и все-таки выживает. Либо ты забиваешь на семью и переходишь в режим, описанный культовым американским писателем Чарльзом Буковски: «Вы хоть закусывайте иногда! – Спасибо, я не ем!»
В конце прошлого, во многих отношениях ужасного года, мой коллега Денис Антонов проводил очередной опрос на улицах эстонских городов. В тот раз он заставил граждан поделиться своим опытом вложения денег. Мне запомнилось мнение, в котором, наряду с советом присмотреться к золоту, фигурировал коллекционный алкоголь. То есть это предмет роскоши, о котором снова приходится вспомнить. Примерно четверть века назад алкоголь, который не был поддельным и опасным для жизни, назывался «элитным». Это был индикатор тогдашней нищеты и разрухи, до которой Эстонии, а тем более Европе, еще очень далеко. Но важно сознавать, в каком направлении дрейфует наша все еще очень благополучная жизнь.
Десятилетиями мы привыкали к тому, что деньги, во-первых, есть. Во-вторых, они должны вкладываться не только в квартиры и автомобили. Что очень хорошее дело – свой бизнес или акции, которые не грозят обрушиться или исчезнуть вместе с их инициаторами. Все это в прошлом. Свой бизнес открывается от отчаяния, когда приткнуться нигде не удалось, но еще есть квартира, которую можно заложить. Акции – расскажите о них еще кому-нибудь, а лучше промолчите! Квартиры – для тех немногих, кто либо не боится роста Euribor, либо пока не знает, что это такое. Несмотря на рост авиаперелетов, все меньше людей могут позволить себе путешествия. И так далее – к золоту, которое можно унести на себе, и напиткам, которые можно влить в себя.
И это не сезонный, а системный кризис. Обнищание – процесс неравномерный. Беднеют не все. Просто бедных становится больше, а богатые делаются богаче. Именно это критиковал, а вовсе не превозносил, Адам Смит, которого идеологи праволиберального капитализма преподносят как основоположника рыночной экономики. Напомню, что в пятой главе «Исследования о природе и причинах богатства народов» Смит писал, что только труд является мерилом меновой стоимости товара.
Напротив, современное богатство строится на том, что деньги делают деньги. Кто оказывается внутри генератора денег, тот занят их преумножением и удешевляет результаты труда всех остальных. Которым остается сливать в унитаз результаты своего труда. Слава богу, если перед этим удается забыться, в том числе – с помощью коллекционных напитков. Но государству, вернее – союзам государств – еще только предстоит в дополнение к регулярным социальным выплатам изобрести инструменты, с помощью которых как можно больше граждан смогут выбраться из ловушки бедности.