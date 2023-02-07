«Почтальон» с Артемием Троицким: «спорт вне политики» – лицемерный лозунг и наглое вранье

Публицист сравнивает нынешнюю ситуацию в России с ситуацией в СССР, и это сравнение оказывается на в пользу России. Троицкий отмечает, что те идеалы, которые в советские времена пытались внушить детям, были достаточно безобидными. «Основными тезисами были мир, дружба, интернационализм и т. п. В противовес этому, в нынешней России вместо светлого будущего темное прошлое. Слово "мир" находится чуть ли не под запретом. Дружбы тоже нет, потому что Россия ненавидит весь внешний мир», - говорит он.

Последняя тема, которую затронул Артемий Троицкий - спорт и, в частности, заявление МОК о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде 2024 года в Париже.

По мнению публициста, «спорт вне политики» - лицемерный лозунг и наглое вранье. «В Советском Союзе и в других странах социалистического лагеря, в первую очередь в ГДР, спорт был инструментом политики, могучим орудием пропаганды. Политизированные времена в полной мере вернулись в наш мир», - заявляет он.

Что касается допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, то, по словам публициста, его точка зрения отличается от радикальной.

Троицкий отмечает, что спортсмены, как и все люди, бывают разными, и их позиции в отношении к российской агрессии тоже различаются. «Есть спортсмены, которые ходят с недосвастикой, участвуют в пропагандистских церемониалах и т. п. Таким спортсменам нечего делать на международных спортивных соревнованиях», - заявляет он.

«С другой стороны, - добавляет он, - имеется большое число спортсменов, которые никак не высказываются и занимаются своими делами. Также есть какое-то количество спортсменов, которые осудили российскую агрессию и занимают антивоенную позицию. Не допускать до Олимпийских игр и прочих соревнований последнюю группу спортсменов в высшей степени несправедливо. Эти спортсмены очень смелые люди. Им надо дать выступить».