Чего ждать от нового президента Чешской Республики? Зачем российская пропаганда направлена на детей? Нужно ли допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям? На все эти вопросы ответил публицист Артемий Троицкий.
«Почтальон» с Артемием Троицким: «спорт вне политики» – лицемерный лозунг и наглое вранье
Первой темой, затронутой Троицким, стали выборы в Чехии. Победу на них одержал генерал НАТО в отставке Петр Павел. «Генерал этот известен своей абсолютно бескомпромиссной позицией в плане поддержки Украины. Тем более он действительно военный - знает, что такое война, что такое вооружение. Он сказал, что страны Запада должны предоставить Украине все оружие, за исключением ядерного». По словам публициста, эта позиция находит все больше понимания не только у чехов, но и у остальных европейцев, и добавил, что население Чехии отметило избрание Павла дружным ликованием.
Затем Троицкий затронул тему пропаганды среди детей в России. «Почти каждый день приходят сюжеты, новостные сообщения, репортажи о том, что где-то маленьких детей, чуть ли не детсадовских, учат ползать по-пластунски. Имеются все эти юнармейцы, которые маршируют взад-вперед. Гимнастерка и пилотка стали какой-то обязательной частью школьной формы. Дети находятся в реальной военной осаде», - суммирует Троицкий.
Троицкий подмечает, что все тоталитарные режимы очень «любят» детей - они всегда целенаправленно работают с ними. «Возьмите Германию с Гитлерюгендом, возьмите Советский Союз, возьмите Китай с его хунвейбинами - все они обращали на детей пристальное внимание и занимались их воспитанием», - отмечает он.
Причиной этому, по словам Артемия Троицкого, является то, что дети - самый внушаемый, доверчивый и легко манипулируемый слой населения. Когда пропаганда мутирует детские души, можно использовать их в своих целях. «Их можно использовать как пушечное мясо, использовать против внутренней угрозы (история Павлика Морозова)».
Публицист сравнивает нынешнюю ситуацию в России с ситуацией в СССР, и это сравнение оказывается на в пользу России. Троицкий отмечает, что те идеалы, которые в советские времена пытались внушить детям, были достаточно безобидными. «Основными тезисами были мир, дружба, интернационализм и т. п. В противовес этому, в нынешней России вместо светлого будущего темное прошлое. Слово "мир" находится чуть ли не под запретом. Дружбы тоже нет, потому что Россия ненавидит весь внешний мир», - говорит он.
Последняя тема, которую затронул Артемий Троицкий - спорт и, в частности, заявление МОК о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде 2024 года в Париже.
По мнению публициста, «спорт вне политики» - лицемерный лозунг и наглое вранье. «В Советском Союзе и в других странах социалистического лагеря, в первую очередь в ГДР, спорт был инструментом политики, могучим орудием пропаганды. Политизированные времена в полной мере вернулись в наш мир», - заявляет он.
Что касается допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, то, по словам публициста, его точка зрения отличается от радикальной.
Троицкий отмечает, что спортсмены, как и все люди, бывают разными, и их позиции в отношении к российской агрессии тоже различаются. «Есть спортсмены, которые ходят с недосвастикой, участвуют в пропагандистских церемониалах и т. п. Таким спортсменам нечего делать на международных спортивных соревнованиях», - заявляет он.
«С другой стороны, - добавляет он, - имеется большое число спортсменов, которые никак не высказываются и занимаются своими делами. Также есть какое-то количество спортсменов, которые осудили российскую агрессию и занимают антивоенную позицию. Не допускать до Олимпийских игр и прочих соревнований последнюю группу спортсменов в высшей степени несправедливо. Эти спортсмены очень смелые люди. Им надо дать выступить».
Троицкий предложил вариант с подписанием антивоенной декларации. «Те спортсмены, которые готовы бы были подписать антивоенную декларацию об осуждении российской агрессии, можно допустить до Олимпийских игр и до других соревнований».