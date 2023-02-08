На зависть Таллинну: число пассажиров Рижского аэропорта выросло почти на 70 процентов

В январе было обслужено 4355 рейсов, что по сравнению с январем 2022 года является ростом на 12,1%. Из них 3953 рейса были пассажирскими, что на 25,2% больше, чем в январе прошлого года, когда было обслужено 3158 пассажирских рейсов.

В январе было обслужено 333 000 пассажиров прямых рейсов, что только на 3,9% меньше, чем до пандемии.

По словам председателя правления аэропорта «Рига» Лайлы Одини, этот год начался для аэропорта успешно, несмотря на то, что первые два месяца года традиционно являются самым спокойным временем для аэропортов.

«Заполняемость мест на рейсах из Риги и в Ригу высокая, в среднем около 70%, на некоторых маршрутах в теплые страны приближается к 100%. Прогнозы перевозчиков на ближайшие месяцы также стабильны и позволяют уверенно смотреть в сторону дальнейшего восстановления», - говорит Одиня.

По сравнению с январем 2019 года количество обслуживаемых самолетов сократилось на треть, но количество предлагаемых пассажирских мест на прямых рейсах в среднем всего на 13% меньше, чем в 2019 году, поскольку авиакомпании используют более крупные самолеты на рейсах из Риги и в Ригу.

Из всех пассажиров, перевезенных в январе, 51% воспользовались рейсами авиакомпании airBaltic, почти 32% – рейсами ирландской авиакомпании Ryanair.

Доля прямых и транзитных пассажиров также стабильна – пятая часть пассажиров использует Ригу в качестве пересадочного аэропорта.

Уже сообщалось, что в прошлом году в аэропорту «Рига» было обслужено 5,38 млн пассажиров, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, когда было обслужено 2,35 млн пассажиров.

Напомним, что на прошлой неделе авиакомпания Ryanair сообщила, что планирует закрыть в марте семь рейсов из Таллинна. Лоукостер продолжит обслуживать только восемь направлений: Лондон, Милан, Стокгольм, Барселона, Вена, Берлин, Рим и Венеция, Тревизо.

Свое решение Ryanair объяснила запланированным повышением сборов Таллиннского аэропорта.