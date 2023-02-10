Где найти учителей с категорией С1? Штраф в 9600 евро – это стимул для учебы? Декларация о лояльности для эстонских граждан России станет нормой?
Дебаты ⟩ Тоом vs Агур: учителя с С1, языковые штрафы, декларация о лояльности – не проблема?
14:00 центристы vs "отечественники"
Тоом vs Агур: учителя с С1, языковые штрафы, декларация о лояльности – не проблема?
В предвыборной дискуссии примут участие кандидаты от Ида-Вирумаа: евродепутат Яна Тоом (Центристская партия) и директор Кохтла-Ярвеской государственной гимназии Хендрик Агур («Отечество»). Смотрите прямой эфир в 14:00!
- Как привлечь учителей с категорией С1 в школу? Где их взять?
- Кто мешает учителям выучить эстонский? Почему центристы называют переход политической кампанией?
- Каким образом языковые штрафы, увеличенные до 9600 евро, могут стимулировать учителей учить язык?
- Декларация о лояльности для граждан России: реализуемо ли предложение «Отечества»?
- Как далеко Эстония может зайти в ограничении прав граждан России на владение недвижимостью?
- Лишат ли неграждан права голоса на местных выборах?
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