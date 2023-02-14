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Пригожин признал, что создал «фабрику троллей»

rus.postimees.ee
Пригожин признал, что создал «фабрику троллей»
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Владимир Путин и Евгений Пригожин на фабрике под Санкт-Петербуогом, 2010 год.
Владимир Путин и Евгений Пригожин на фабрике под Санкт-Петербуогом, 2010 год. Фото: Postimees

Основатель группы «Вагнера» Евгений Пригожин в ответе журналистам Der Spiegel признался, что не только финансировал, но и основал «Агентство интернет-исследований», которое также известно как «фабрика троллей». Об этом сообщила его пресс-служба. 

«Я никогда не был просто финансистом "Агентства интернет-исследований". Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время», - заявил Пригожин.

Он добавил, «фабрика троллей» была создана «для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада».

Ранее Пригожин признавался во вмешательстве в выборы в США. 

«Господа, мы вмешались, мы вмешиваемся сейчас и будем вмешиваться в будущем», - сказал Пригожин, которого обвиняют в управлении «фабрикой троллей» для оказания влияния на результаты выборов в западных странах. Он также находится под санкциями США и Европы.

«Мы делаем это осторожно, точно и хирургически», – сказал Пригожин через свою пресс-службу, комментируя сообщение Bloomberg о вмешательстве России в выборы в Конгресс США.

О Пригожине подробнее читайте в интервью Rus.Postimees с известным расследователем Денисом Коротковым.

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