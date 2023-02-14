Пригожин признал, что создал «фабрику троллей»

«Я никогда не был просто финансистом "Агентства интернет-исследований". Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время», - заявил Пригожин.

Он добавил, «фабрика троллей» была создана «для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада».

Ранее Пригожин признавался во вмешательстве в выборы в США.

«Господа, мы вмешались, мы вмешиваемся сейчас и будем вмешиваться в будущем», - сказал Пригожин, которого обвиняют в управлении «фабрикой троллей» для оказания влияния на результаты выборов в западных странах. Он также находится под санкциями США и Европы.