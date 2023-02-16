КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ EKRE заявляет, что Эстония снимает ради Украины последнюю рубаху и остается голой, но это не так

Также Хельме обвинил эстонское государство в том, что оно финансировало деятельность автобусных фирм, которые привозили сюда беженцев из Украины через 3-4 государства, при этом, по его словам, по этому каналу сюда якобы попадали отнюдь не только военные беженцы, поскольку украинский паспорт - по имеющейся у Хельме информации - сейчас может кто угодно купить за 500 долларов. Еще лидер EKRE выразил глубокое недовольство тем, что власти Эстонии щедрыми пособиями поощряют украинских беженцев к обустройству в нашей стране, из-за чего, как ему кажется, Эстония уже сейчас стала наполовину русскоязычной.

Безусловно, такие слова звучат оскорбительно как для самих беженцев, так и для огромного количества жителей Эстонии, которые не только по служебному долгу, но и по велению сердца старались оказывать спасавшимся от войны в Украине всестороннюю поддержку. Однако вред от слов Хельме может быть куда шире, чем просто незаслуженно нанесенная многим хорошим людям обида, поскольку и военная помощь Украине, и прием украинских беженцев - это, по сути, глобальные международные проекты, и та высокая репутация, что заработана в их рамках Эстонией, среди прочего благотворно влияет и на нашу собственную безопасность.