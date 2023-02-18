Любая работа, связанная с воспитанием или обучением несовершеннолетних, накладывает на взрослого человека моральные ограничения, но в спорте, где от тренера юных атлетов зависят их шансы вырасти в чемпионов, «этические рамки» проводятся еще строже. Те наставники, которые хотя бы отчасти опираются в своих методах на манипуляцию подопечными или даже насилие, сильно рискуют тем, что в один момент на их тренерской карьере будет поставлен крест, пишет журналист Павел Соболев.
МНЕНИЕ ⟩ От тренеров юных спортсменов общество ждет особой деликатности
В среду стало известно, что правление Союза легкой атлетики Эстонии приняло решение бессрочно отстранить тренера Мехиса Виру от работы в спорте. В качестве обоснования указывалось, что Виру неоднократно нарушал требования этического кодекса, в частности, позволял себе неподобающее обращение с несовершеннолетним спортсменом.
В число воспитанников Виру входит немалое количество успешных атлетов, так что речь шла о специалисте, чьи профессиональные заслуги в мире эстонского спорта получили безусловное признание. Однако у Виру имелась в Эстонии очень высокая не только профессиональная, но и человеческая репутация. В 2006 году Союз женщин Эстонии выбрал Мехиса Виру «Отцом года».
Без упоминания этого факта не обошлось ни одно сообщение о возникшем вокруг Виру скандале. Разумеется, суть претензий, предъявленных Виру, и близко не сравнима с деяниями Малле Кобин, в 2015 году признанной в Эстонии «Матерью года», а в 2021 году оказавшейся в тюрьме за жестокое обращение с приемными детьми. Тем не менее, случай Виру тоже может служить аргументом в пользу представления, что имидж эталонного приверженца «семейных ценностей» порой может служить лишь красивой витриной, прикрывающей «токсичные наклонности».
Новость о дисквалификации Мехиса Виру заставила многих людей в Эстонии вспомнить недавний громкий случай подобного рода в нашей стране, связанный с работавшим в системе футбольного клуба «Нымме Калью» бразильским тренером Гетулио Аурелио Фредо. Однако, в отличие от ситуации с Виру, скандал с бразильцем в свое время начался с открытого выдвижения обвинений в его адрес конкретным человеком.
Экс-футболистка Миа Белль Трисна заявила, что тренер вовлек ее в интимные отношения, когда ей было 14 лет, что в итоге (в сентябре 2022 года) закончилось назначением бразильцу условного тюремного срока. Мехисом Виру пока не занимаются следственные органы, поданная на него самая первая жалоба, побудившая Союз легкой атлетики внимательно присмотреться к методам его работы, касалась того, что тренер и его подопечная проводят слишком много времени вместе, при этом тренер обращает на нее плотоядные взгляды, наконец, что самое важное, и сама эта спортсменка, Кармен Бруус, и ее родители категорично заявили, что не имеют к Виру никаких претензий и считают его травлю беспочвенной.
Тренер говорит, что никого не обижал, но обиженных на него немало
Сам Виру тоже отверг любые утверждения о том, что позволял в отношении своих подопечных неподобающие действия. Однако трудно допустить, что Союз легкой атлетики Эстонии, вынося Виру пожизненную дисквалификацию, руководствовался эмоциями, а не серьезными аргументами, свидетельствующими против Виру. Было изучено аж четыре жалобы, поданные на Виру, и сочтено, что этические нарушения с его стороны - по отошению к нескольким спортсменам - носили системный характер.
Сам же Виру говорит, что вообще ни в чем не виноват и что он стал жертвой чей-то личной неприязни. Разумеется, у Виру остается возможность оспорить наложенные на него санкции и в арбитраже ЭОК, и в обычном судебном порядке. Тем не менее, нет причин сомневаться, что Союз легкой атлетики считает свою позицию сильной (на это указывает решительность принятых им мер), поэтому сейчас восстановление своего доброго имени выглядит для Виру сложной задачей.
Любой род профессиональной деятельности взрослого человека, связанный с работой с несовершеннолетними, накладывает на него серьезные ограничения, и спортивная индустрия - вероятно, именно та сфера, от занятых в которой людей требуется проявлять особенную деликатность и очень твердо держаться определенных красных линий. Главной мотивацией имеющих спортивные таланты детей и подростков к занятиям спортом является мечта преуспеть в «спорте высших достижений», реализация этой мечты во многом зависит от мастерства тренера, и эта ситуация может ставить юного спортсмена в зависимость от своего наставника, и психологическую, и даже физическую.
Общество чувствительно к случаям насилия над детьми, к спорту есть особое внимание
Естественно, что у тренеров, работающих с юными спортсменами, появляются возможности манипулировать своими воспитанниками. Не нужно думать, что такие манипуляции становятся в молодежном спорте общей практикой, но отрицать такие риски невозможно, поэтому тренерам следует быть готовым к тому, что в обществе существует нулевая толерантность к таким злоупотреблениям, влекущим за собой или насилие, или даже сексуальную эксплуатацию.
Чтобы не давать никаких поводов для сомнений в своей моральной чистоплотности, тренеру следует вести себя так, чтобы ничто из его слов, жестов, тактильных контактов не оставляло бы пространства для двусмысленных интерпретаций. Никто из сторонних наблюдателей все-таки не может сейчас строить достоверные догадки, делал ли Мехис Виру что-то предосудительное или нет, но выглядит очень уж правдоподобным, что его обращение с воспитанниками не всегда выглядело корректным и отвечающим правилам хорошего тона.
В эстонском спорте часто рушатся даже самые безупречные репутации
В современном мире только лишь это может быть сопряжено с губительным ущербом для репутации, при этом именно спорт в той же Эстонии оказывается той отраслью, где недавние любимцы общества порой очень быстро прирастают в его глазах крайне неприятным образом. Можно вспомнить тренера по фристайлу Тыниса Сильдару, чью семейную команду воспринимали в Эстонии как пример идиллической спортдинастии, а самого Тыниса - как еще одного «идеального отца».
От этого реноме не осталось и следа, когда его дочь Келли Сильдару публично рассказала и о бесчеловечных тренировочных методах, применявшихся отцом, и о случаях насилия в семье, считавшейся долгое время образцовой. Большая часть эстонского общества в этом скандале заняла сторону женской половины семьи Сильдару, что стало еще заметнее, когда Келли доказала - в том числе «бронзой» ОИ-2022 - свою состоятельность оставаться топ-спортсменкой и без тренерских услуг своего деспотичного папы.
Пожалуй, и в непоправимой порче репутации Андруса Веэрпалу саму важную роль сыграла тоже «семейная составляющая», хотя этот человек уж никак не похож на деспота или абьюзера. Эта репутация была поставлена под удар еще в его бытность спортсменом, когда он сам получил допинговые обвинения; однако, с помощью некоторых юридических лазеек ему удалось их опровергнуть. Народ Эстонии не удержался тогда от соблазна поверить в честность своего идола, хотя это и противоречило здравому смыслу.
Из любимца в «белую ворону» уже бесповоротно Веэрпалу превратился тогда, когда на допинге попался его сын, которого Андрус Веэрпалу тренировал. Но именно на брезгливость (а не на равнодушие или ненависть) отношение в обществе к Веэрпалу сменилось даже не в силу того, что стало слишком уж очевидно, что он - мошенник, сколько по той причине, что он склонил своего ребенка (пусть на тот момент уже совершеннолетнего) к крайне сомнительным процедурам с переливанием крови, точное долгосрочное воздействие которых на человеческий организм до сих пор не изучено.
Мехис Виру же попал в ситуацию, в которой он выглядит потенциальным манипулятором волей не своих, а чужих детей, что настраивает против него общество еще сильнее, и это не говоря уже о том, что в его кейс вплетается и сексуальный контекст, что делает его положение еще тяжелее. В то же время можно предположить, что его «затруднения» могут побудить многих эстонских тренеров повысить свои моральные стандарты в своей работе с молодежью.