МНЕНИЕ ⟩ От тренеров юных спортсменов общество ждет особой деликатности

Экс-футболистка Миа Белль Трисна заявила, что тренер вовлек ее в интимные отношения, когда ей было 14 лет, что в итоге (в сентябре 2022 года) закончилось назначением бразильцу условного тюремного срока. Мехисом Виру пока не занимаются следственные органы, поданная на него самая первая жалоба, побудившая Союз легкой атлетики внимательно присмотреться к методам его работы, касалась того, что тренер и его подопечная проводят слишком много времени вместе, при этом тренер обращает на нее плотоядные взгляды, наконец, что самое важное, и сама эта спортсменка, Кармен Бруус, и ее родители категорично заявили, что не имеют к Виру никаких претензий и считают его травлю беспочвенной.

Тренер говорит, что никого не обижал, но обиженных на него немало

Сам Виру тоже отверг любые утверждения о том, что позволял в отношении своих подопечных неподобающие действия. Однако трудно допустить, что Союз легкой атлетики Эстонии, вынося Виру пожизненную дисквалификацию, руководствовался эмоциями, а не серьезными аргументами, свидетельствующими против Виру. Было изучено аж четыре жалобы, поданные на Виру, и сочтено, что этические нарушения с его стороны - по отошению к нескольким спортсменам - носили системный характер.

Прыгунья в высоту Кармен Бруус, подопечная Мехиса Виру. Фото: Mihkel Maripuu