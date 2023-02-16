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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Генерал-майор Вейко-Велло Пальм: Мартин Хельме лжет для достижения своих политических целей

Аймар Алтосаар
Генерал-майор Вейко-Велло Пальм: Мартин Хельме лжет для достижения своих политических целей
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Командир дивизии генерал-майор Вейко-Велло Пальм.
Командир дивизии генерал-майор Вейко-Велло Пальм. Фото: Eero Vabamägi
  • Силы обороны Эстонии не лгали и ничего не скрывали от политиков
  • Помогая Украине мы увеличили и нашу обороноспособность благодаря нашим союзникам
  • Сине-черно-белый всегда обязателен в силах обороны, цвета украинского флага используют добровольно

Командир дивизии, генерал-майор Вейко-Велло Пальм, опровергает резкую критику в адрес сил обороны, высказанную председателем Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартином Хельме в опубликованной в среду статье Postimees.

Среди прочего Хельме выразил свое несогласие с политическим решением, согласно которому часть эстонских вооружений была отправлена ​​в Украину, а также обвинил главу сил обороны в том, что он не занимался развитием возможностей ПВО.

– По словам Мартина Хельме, силы обороны лгут, когда уверяют, что наша поддержка Украины не привела к снижению обороноспособности. Пожалуйста, объясните, в чем он был неправ в своем утверждении.

– Мартин Хельме знает ситуацию, но тем не менее лжет для достижения своих политических целей. Это гнусно. Прежде всего, ложью является то, что глава сил обороны генерал Мартин Херем не хотел приобретать ПВО для Эстонии и боролся против нее. Силы обороны Эстонии представили министру свои военные рекомендации и получили одобрение правительства и Рийгикогу. Мы работаем именно в рамках предоставленного ресурса. Мы не имеем права и никогда не хотели создавать ситуацию, когда мы покупаем технику и создаем оборонные мощности, которые нельзя укомплектовать подготовленными специалистами и обеспечить боеприпасами. Поэтому мы всегда предпочитали и рекомендовали, с одной стороны, сбалансированное развитие, а с другой стороны, принцип, согласно которому как можно большая часть национального оборонного бюджета должна быть направлена в развитие военного потенциала как можно скорее. Потому что ситуация с безопасностью угрожающая. Мы не хотим создавать ситуацию, когда бы у нас было много проектов в развитии, но очень мало реальной боеготовой армии. Вместе с главой сил обороны мы неоднократно информировали о своих планах правительство и фракции Рийгикогу, в том числе EKRE и Мартина Хельме. Мы показывали расчеты, на которых основаны наши планы развития потенциала. Эти встречи не оставили без ответа ни вопросов, ни принципиальных проблем.

На встречах, на которых я был, всегда подтверждалось, что они удовлетворены нашими ответами. Возвращаясь к ПВО, мы не раз объясняли, что оно нужно, но все равно все вывернуто наоборот. Почему – это не мне комментировать.

– Кто-нибудь из политиков пытался встретиться с вами отдельно и что-то спросить?

Мы не получали таких запросов. При этом мы сами, например, отдельно рассказывали депутатам Рийгикогу из членов EKRE, в том числе Лео Куннасу, что именно мы передали Украине и как будет осуществляться возмещение. Я не могу сказать, почему Куннас не передал эту информацию Мартину Хельме. А если передал, выходит, что Мартин Хельме его не слушает?

Это сеяние лжи и сомнений подавляет веру в то, что Эстония справится со своей обороной и что силам обороны можно доверять. Большинство верит и поддерживает, но крикливое меньшинство сеет недоверие.

Еще одна жалоба заключалась в том, что силы обороны убрали сине-черно-белые государственные знаки со своей формы, заменив их цветами украинского флага.

Это утверждение также неверно. Сине-черно-белая государственная символика до сих пор присутствуют на униформе всех вооруженных сил. Мы носим его с честью и гордостью. Кроме того, глава сил обороны разрешил на добровольной основе носить на форме сил обороны знак поддержки с символикой Украины. Это регламентировано предписанием о ношения формы начальника сил обороны.

Предыдущие командующие силами обороны также отдавали такие приказы о добавлении какой-нибудь специальной эмблемы к обычным знакам различия, как, например, эмблемы широкомасштабных учений «Сийль» и «Кевадторм». Командующий имеет на это право. Иногда мы также носим в знак поддержки эмблемы некоторых размещенных здесь союзных частей . Но никто не отдавал приказа убрать сине-черно-белые цвета флага с формы Сил обороны Эстонии, это совершенно немыслимо.

– Хельме также утверждает, что, поскольку мы отдали свое оружие, мы нарушаем пункт соглашения НАТО, который обязывает нас обеспечивать независимую обороноспособность. Разве мы не снизили свою обороноспособность, помогая Украине?

– Начнем с того, что военная помощь Украине – это прежде всего усилия и воля всей страны, мы претворяли в жизнь решения, принятые на политическом уровне. Украину сильно поддержали, это соответствует действительности. В процентном отношении [оказанной помощи] к ВВП мы находимся на самом высоком уровне. Здесь следует подчеркнуть, что эти расчеты производятся на основе восстановительной стоимости. Не по складской цене или цене при покупке в прошлом, а исходя из текущих рыночных цен. Да, мы передали Украине много оружия и техники в качестве помощи – той, которая у нас больше не была в активном использовании, которую мы сами не можем укомплектовать персоналом, для которой мы больше не можем закупить боеприпасов, потому что они либо больше не производятся, либо трудно достать, или это дорого или оборонный бюджет не позволяет. Приоритетным было развитие других подразделений.

– У нас стало меньше пушек?

– Хорошим примером здесь является 122-мм гаубица. Мы купили их в Финляндии по очень низкой цене, а большую часть артиллерии мы так и не смогли разместить в частях. Нет смысла только считать количество пушек, но стоит посмотреть, сколько из них находилось в активном использовании. В артиллерийском дивизионе второй стрелковой бригады их было 18, остальные были у нас на складе. Все 122-е мы отдали украинцам, которым они пригодились, потому что у них были патроны. Ведь мы переходим на новый стандарт - К9.

Поскольку бюджет национальной обороны резко вырос, на все дополнительно поступившие деньги мы закупили боеприпасы и новое оружие. Очень большая часть закупок уже находится в Эстонии, а не должна появиться спустя годы. Например, те самые знаменитые «Джавелины». Да, мы уже передали их украинцам перед войной, и это было очень правильное решение чтобы отразить первое российское нападение, но приток ракет «Джавелин» к нам всегда был больше, чем количество отданных ракет.

Подводя итог: боевая мощь и возможности в целом, особенно если оценивать боекомплектную часть, никак не уменьшились. Достаточно сильно увеличена во многих местах. И в дополнение к этому мы также получили финансовую поддержку от союзников а рамках различных проектов и начинаний. Все подробности доступны как членам правительства, так и Рийгикогу.

– А как насчет тех артиллерийских орудий, о которых упоминает Хельме?

– Что касается артиллерии и артиллерийских батальонов, то в общей плане планировалось заменить самоходными гаубицами K9-Kõu буксируемые гаубицы 155-мм и 122-мм. Мы значительно ускорили этот процесс, который должен был занять несколько лет. В этом смысле Мартин Хельме прав в том, что произойдет кратковременное, по крайней мере на бумаге, падение боевой мощи, потому что мы примем к использованию эти К9 быстрее, чем планировали. Мы реорганизовали циклы обучения частей и другие детали. Это рискованное время, и на этот риск мы осознанно идем, и это продлится несколько месяцев. Другими словами, если мы говорим о К9, то в течение этого года первая пехотная бригада будет иметь артиллерийский батальон, вооруженный К9 Kõu, а к середине следующего года в составе вооружения второй бригада будет иметь также артиллерийский батальон, оснащенный K9 Kõu. Все Kõu, которые мы закупили и получили в этом году – а их 24 штуки – к середине следующего года будут обеспечены боекомплектом, укомплектованы обученными экипажами и готовы к бою. Поскольку мы одновременно оцениваем происходящее за границей, небольшая задержка не становится для нас опасной. Также и в отношении третьей статьи устава НАТО, мы никоим образом не уменьшили нашу самостоятельную обороноспособность. Чтобы покрыть пробел в несколько месяцев, мы очень тесно сотрудничали с нашими союзниками. Именно для прикрытия этого пробела в обороне у нас сейчас здесь стоит американская установка HIMARS, но здесь же стоят и британские MLRS (универсальная пусковая установка тактических ракет), т.е. подобная система, но на гусеницах и в два раза больше. Год назад у нас не было HIMARS в Эстонии. В целом по коллективной обороне обороноспособность не снизилась.

– Можно ли тогда сказать, что война в Украине ускорила определенные процессы, в том числе перевооружение и рост возможностей?

– Да, конечно! Кроме того, многие из других решений, которые были приняты в нашей стране, – получение дополнительной артиллерии, приобретение малозаметных средств воздушного нападения – есть еще то, чего у нас пока что нет , но это будет получено в течение ближайших месяцев, а вовсе не лет. Возможно, в ближайшие пару лет у нас появится оружие, способное уничтожать объекты противника за десятки километров. Эти новые разработки значительно повысят нашу боеспособность.

В целом вызывает беспокойство то, что подобное сеяние лжи и сомнений подавляет веру в то, что Эстония может справиться со своей защитой и что силам обороны можно доверять. Последний опрос показал, что 78 процентов общества доверяют силам обороны, в том числе 86 процентов эстоноязычного населения. Большинство верит и поддерживает, но крикливое меньшинство сеет недоверие.

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