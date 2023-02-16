ИНТЕРВЬЮ ⟩ Генерал-майор Вейко-Велло Пальм: Мартин Хельме лжет для достижения своих политических целей

– Что касается артиллерии и артиллерийских батальонов, то в общей плане планировалось заменить самоходными гаубицами K9-Kõu буксируемые гаубицы 155-мм и 122-мм. Мы значительно ускорили этот процесс, который должен был занять несколько лет. В этом смысле Мартин Хельме прав в том, что произойдет кратковременное, по крайней мере на бумаге, падение боевой мощи, потому что мы примем к использованию эти К9 быстрее, чем планировали. Мы реорганизовали циклы обучения частей и другие детали. Это рискованное время, и на этот риск мы осознанно идем, и это продлится несколько месяцев. Другими словами, если мы говорим о К9, то в течение этого года первая пехотная бригада будет иметь артиллерийский батальон, вооруженный К9 Kõu, а к середине следующего года в составе вооружения второй бригада будет иметь также артиллерийский батальон, оснащенный K9 Kõu. Все Kõu, которые мы закупили и получили в этом году – а их 24 штуки – к середине следующего года будут обеспечены боекомплектом, укомплектованы обученными экипажами и готовы к бою. Поскольку мы одновременно оцениваем происходящее за границей, небольшая задержка не становится для нас опасной. Также и в отношении третьей статьи устава НАТО, мы никоим образом не уменьшили нашу самостоятельную обороноспособность. Чтобы покрыть пробел в несколько месяцев, мы очень тесно сотрудничали с нашими союзниками. Именно для прикрытия этого пробела в обороне у нас сейчас здесь стоит американская установка HIMARS, но здесь же стоят и британские MLRS (универсальная пусковая установка тактических ракет), т.е. подобная система, но на гусеницах и в два раза больше. Год назад у нас не было HIMARS в Эстонии. В целом по коллективной обороне обороноспособность не снизилась.