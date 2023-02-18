Согласно исследованиям банка Citadele о финансовых привычках жителей Латвии, Литвы и Эстонии, потребительские кредиты для крупных целей люди берут в банках, а в компании экспресс-кредитов обращаются за небольшими суммами, но гораздо чаще. Среди жителей Латвии и Литвы жители Эстонии показали самую низкую заинтересованность в микрокредитах. Стать должниками по-маленькому готовы лишь 15% жителей нашей страны. Rus.Postimees поинтересовался, какие кредиты в Эстонии наиболее популярны.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Кредиты в период инфляции: финансовая ловушка или решение проблем
Татьяна Царь, творческий работник (Маарду)
Кредит – это показатель самостоятельности и дисциплины
Любой кредит создан для умного человека. Если у тебя есть такая необходимость, то можно брать и смс и экспресс, лизинг или кредит на ремонт, главное, что ты должен точно знать свои возможности. Проблема не в том, что кредиты обдирают человека процентами, а в том, что люди переоценивают свою способность заработать и вернуть. Это проблема внутри человека, а не кредита. Он также безмозгло и в жизни поступает во всем. Кое-как учится, кое-как работает, кое-как семью заводит, а причем тут кредит? Кредит – это показатель самостоятельности и дисциплины. Кредит по смс очень часто помогают в такую трудную минуту, когда нет помощи ни от кого, средний кредит с высокой ставкой тоже дает возможность перебиться, и решить быстро всякие вопросы жизни. Только не надо махать рукой на будущее, когда нажимаешь на кнопку, которая спрашивает, ведь спрашивает же, с условиями согласен. А если ты согласен, а потом обижаешься, то ты глуп.
Светлана Ремез, педагог (Таллинн)
Я не приемлю практику брать кредиты на что-то
Мое личное мнение таково, что это настоящая ловушка для человека. Я вообще никаких кредитов не брала и не беру, потому что есть такая истина – берешь чужое, а отдаешь свое. Я просто лучше подумаю, каким образом достичь своей цели, чтобы не одалживаться. Вроде бы кредиты – это легко, доступно и не обременительно, но это не так. Я дилетант, но как дилетант скажу, ничего не бывает просто так. Как говорит народная мудрость, бесплатный сыр только в мышеловке. Поэтому я не приемлю практику брать кредиты на что-то.
Анастасия Кругликова, руководитель проектов (Йыхви)
Малые кредиты ни за что в жизни не брала бы
Я человек практичный и последовательный, поэтому по поводу кредитов задаюсь вопросом: а потяну ли я? Малые кредиты ни за что в жизни не брала бы. Надо уметь копить, откладывать и планировать расходы, если ты хочешь что-то такое приобрести. Ну, если запланировал покупку, то соберись силами, составь план накопления и купи. Такое же серьезное отношение к кредитным карточкам, к скидкам. Максимум, на что я согласилась – квартирный кредит. Я также детей воспитываю, как и меня воспитывали, то есть надо жить по средствам. Если у тебя есть тысяча в месяц гарантировано, значит надо эту тысячу протянуть. Если где-то не хватает, надо чуть-чуть затянуть пояс. Сын потратит месячные деньги за неделю и потом просит перевести. Нет. Маме деньги приходят раз в месяц. Надо учится жить по своим возможностям. Человек, вот как он относится к деньгам, так он относится и ко всему.
Павел Белослудцев, студент (Таллинн)
Когда ты кому-то должен, ты становишься должен еще больше
Я кредиты не беру, потому что мама так учила. Всем известно, когда ты кому-то должен, ты становишься должен еще больше, как ком снега накапливается. Мы живем в таком мире, когда осознанно навязывается массовой культурой упрощенное отношение к деньгам, к тратам, к желаниям. Плюс, очень поощряется финансовая безграмотность, при этом создается впечатление, что вам все объяснят и вы сами примите решение. На самом деле, я считаю, что микрокредиты – это сто пудов ловушка для человека. Это очень пагубно влияет на людей. Скажем так, не все могут вернуть кредит, как фантазировали, потому что мало кто сядет и посчитает, что и как, перед тем, как идти и получать кредит. Кажется, вот я не двенадцать месяцев растяну и все ок, а в реальности, даже если отдашь, то переплатишь в два или три раза больше. Тем более, кто там думает об отдачи, когда можно по смс денег срубить сейчас и развлечься? Мало кто.
Татьяна Довгаль, воспитатель (Палдиски)
В период кризиса кредиты – это людские помощники
Для меня в период кризиса кредиты – это людские помощники. Система обычных кредитов часто помогает людям решить свои неожиданные или запланированные вопросы. Я брала несколько раз кредиты, и все три или четыре раза они мне очень помогли. Я растянула сумму, которой у меня не было, на год и на три года, и пусть я переплатила немного, но без кредита я не смогла бы приобрести то, что хотела. Но это зависит от дохода и от умения планировать свой бюджет и контролировать его доходную часть и расходную часть. Что касается микрокредитов, вот эти 30 или 50 евро – это такая мышеловка, и надо крепко подумать. Вроде бы сразу дают деньги на счет без проверки, но там такие сроки и такой процент, что не успеешь и глазом моргнуть, как оказываешься должен еще. Быстрые кредиты брать можно на очень короткий срок и в проверенном банке.
Александр Ермолаев, предприниматель (Таллинн)
Когда расходы больше, чем доходы, можно взять кредит
Микрокредиты – это ловушка для простаков. Сколько раз такое, что встречаешься, спрашиваешь о том, как дела, а тебе отвечают, да я кредит взял. Все. У человека денег нет, а есть куча проблем с долгами всем. Другое дело, когда расходы больше чем доходы, и человек взял кредит для того, чтобы временно решить проблемы, зная, что он получит сумму, которая даст возможность кредит вернуть стопроцентно. Это дисциплинирует. Но лучше стараться не брать кредиты. Особенно мелкие и быстрые, быстро же можно перехватить 50 или 100 евро. Вот такие кредиты очень опасны, они выжимают людей до последнего цента. Я понимаю, например, ипотека. Платишь столько же за ипотеку своей квартиры, как за арендованную, это кредит нормальный.
Александр Шаханов, пенсионер (Силламяэ)
Без кредитов молодежи не выжить
Все кредиты – это зло и обираловка. Ясно, рыба ищет, где глубже, а человек там, где лучше. Я приехал из Урала, там не было нормальной жизни, работы хорошей, а здесь обещали зарплату высокую. Но мне было тяжело, потому что у эстонцев национальное единство, а мы приезжие были. Денег всегда не хватало, но кредиты я ни в советское время, ни в это никогда не брал. Во-первых, не привык быть должен, а во-вторых не желаю отдавать кровно заработанные сберкассе. В Силламяэ кредиты берут постоянно. Без кредитов молодежи не выжить. Мы, старики, еще доживаем по инерции. Зарплата в 500 или 700 евро – это то, на что живет большинство людей. Что можно купить молодой семье на такие зарплаты? Живут с нами, со стариками. И все в кредит: машина, одежда, ремонт. Кредитные рабы, вот и все.
Елена Фролова, художник (Таллинн)
Кредиты для людей, часто бывают шансом
Кредиты для людей, часто бывают шансом выскочить из сложной ситуации, решить вот сейчас какую-то проблему. Или, наоборот, получить стабильную помощь на долгие годы. Это я говорю о кредитах с маленьким процентом и длительных по возврату. А экспресс-кредиты, как они рекламируются, типа нажми и получи, все дело в скорости, то это долговая яма. Реальная яма из которой многие годами не могут выбраться. В таком случае не стоит связываться с такими обязательствами. И такими кредитами не банки занимаются, а какие-то фирмы, от которых потом не отбиться, и еще позорить будут на всю страну, что должник. Если уж совсем не утерпеть, лучше занять у знакомых, даже под определенный процент, не обидно, потому что честно и все понятно, если что случится. А таких экспресс-кредитов нам не надо.
Комментарии автора
Несмотря на то что в 2022 году показатель занятости был самым высоким за последние годы, рост доходов жителей Эстонии оставляет желать лучшего. Если по данным Департамента статистики уровень занятости составлял 69,2%, а безработицы 5,6%, то согласно исследованиям аналитиков банка Luminor сверхбыстрый рост цен снизил способность трат и сбережений работающего населения почти в два раза.
За прошедший год зарплата в Эстонии выросла почти на 9%, в то время как цены выросли более чем на 21%. Скорректированный по ценам доход работающих вернулся к уровню 2018 года. По мнению главного экономиста банка Luminor Ленно Уускюла, в этих условиях тратить деньги на товары не первой необходимости решаются немногие. Традиционно кризисные явления в экономике, высокая инфляция и быстрый рост цен на энергоносители увеличивают спрос на малые кредиты и экспресс-кредиты.
Крупные банки предусмотрительно разрабатывают соответствующие кредитные программы и, чтобы одалживать своих клиентов, пересматривают свои условия. Например, по мнению менеджера по продажам сегмента частных клиентов SEB Эвелин Коплимяэ, их банк старается реагировать на ожидание клиентов.
«Увеличив максимальную сумму кредита до 20 000 евро и продлив максимальный срок погашения до семи лет, мы также удерживаем процентные ставки по малым кредитам», - делится нововведениями Эвелин Коплимяэ.
Согласно данным исследования SEB, по сравнению с первой половиной 2021 года средняя сумма малого кредита 2022 году выросла приблизительно на 20% и достигла почти 5500 евро. В целом объем выданных в 2022 году малых кредитов вырос почти на 25%, а новых договоров было заключено приблизительно на 6% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Набирающую популярность практику малого кредитования среди жителей Эстонии подтверждает своей политикой и Coop Pank, который повысил максимальную сумму беззалогового малого кредита до 25 000 евро и продлил срок погашения до 10 лет. На фоне своеобразной гонки банков по предоставлению жителям Эстонии легких денег 6-месячная ставка Euribor подскочила с нуля до 2,6 процента, что повлекло за собой увеличение платежей по жилищным кредитам. Это становится серьезной проблемой для тех, кто оплачивает, например, ипотечный кредит или собирается его оформлять.
Руководитель розничного банкинга Luminor Танель Ребане объяснил такую ситуацию высокой инфляцией и продолжавшимся несколько лет ростом цен на жилье.
"Особенно большие изменения произошли за последний год, и многие больше не способны получить такой большой кредит, какой они могли бы получить еще год назад", - сказал Ребане.
Как сообщает ERR, о проблемах с уплатой суммы необходимой для внесения первого взноса при получении жилищного кредита, заявили 37% респондентов исследования банка Luminor в Эстонии.
В опросе Rus.Postimees приняли участие более 30 респондентов. Своим мнением поделились жители Таллинна, Палдиски, Маарду, Йыхви и Силламяэ.