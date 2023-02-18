ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Кредиты в период инфляции: финансовая ловушка или решение проблем

Анастасия Кругликова, руководитель проектов (Йыхви)

Анастасия Кругликова. Фото: Денис Антонов

Малые кредиты ни за что в жизни не брала бы

Я человек практичный и последовательный, поэтому по поводу кредитов задаюсь вопросом: а потяну ли я? Малые кредиты ни за что в жизни не брала бы. Надо уметь копить, откладывать и планировать расходы, если ты хочешь что-то такое приобрести. Ну, если запланировал покупку, то соберись силами, составь план накопления и купи. Такое же серьезное отношение к кредитным карточкам, к скидкам. Максимум, на что я согласилась – квартирный кредит. Я также детей воспитываю, как и меня воспитывали, то есть надо жить по средствам. Если у тебя есть тысяча в месяц гарантировано, значит надо эту тысячу протянуть. Если где-то не хватает, надо чуть-чуть затянуть пояс. Сын потратит месячные деньги за неделю и потом просит перевести. Нет. Маме деньги приходят раз в месяц. Надо учится жить по своим возможностям. Человек, вот как он относится к деньгам, так он относится и ко всему.

Павел Белослудцев, студент (Таллинн)

Павел Белослудцев. Фото: Денис Антонов

Когда ты кому-то должен, ты становишься должен еще больше