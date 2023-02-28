«Для наших бойцов». В группе, связанной с подворьем Пюхтицкого монастыря, поддерживают армию РФ

Помимо помощи фронту, на страничке активно обсуждаются и цели так называемой СВО (российские законы запрещают публично называть войну в Украине войной). Отношение к народу, на который Россия напала, сложно назвать христианским. Одна из комментаторов-прихожанок Лариса пишет: «Какие там украинцы, там, и особенно в Одессе, одни жиды!»

Поскольку монастырь зарегистрирован как юридическое лицо в Эстонии, он должен соблюдать законы Эстонии. Сегодня монастырем руководит игуменья Филарета, в миру - Оксана Калачева. Мы попросили ее прокомментировать деятельность и инициативы московского подворья монастыря, которое ей подчиняется.

Комментарий игуменьи Филареты для Rus.Postimees

Сами удивлены и недоумеваем от полученной от вас информации. Мы в монастыре не пользуемся социальными сетями, у подворья Пюхтицкого монастыря нет официального сайта во «ВКонтакте», а есть сайт прихода. Приход не занимается той деятельностью, которая описывается в запросе, и поэтому монастырь и подворье монастыря не нарушают эстонские законы.

Группа в социальной сети «ВКонтакте» с названием «Подворье Пюхтитцкого монастыря» не получала благословения (разрешения) монастыря на свою деятельность и поэтому не имеет никакого отношения к монастырю или официальному подворью. Мы с прискорбием понимаем, что кто-то своевольно использует название монастырского подворья в политических целях.

В то же время, монастырь как эстонский резидент в настоящее время ограничен в средствах воздействия на эту группу в российской социальной сети для прекращения использования наименования подворья в их деятельности, и поэтому сейчас мы можем только официально заявить, что эта группа никак не связана с монастырем или его официальным подворьем.