Лица, связанные с московским подворьем действующего в Эстонии Пюхтицкого монастыря, размещают в соцсетях объявления об оказании поддержки российским оккупационным войскам в Украине и призывают добровольцев принять участие в этом начинании.
«Для наших бойцов». В группе, связанной с подворьем Пюхтицкого монастыря, поддерживают армию РФ
Пюхтицкий ставропигиальный женский монастырь работает в Эстонии, в деревне Куремяэ. Но не все знают, что у монастыря есть храмы и подворья в России. В 1989 году появилось подворье монастыря в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ), а в 1993 году было открыто подворье монастыря при храме Николая Чудотворца в Звонарях в Москве.
Как гласит устав Русской православной церкви, монастырское подворье - это «община православных христиан, состоящая в ведении монастыря и находящаяся за его пределами». Устав поясняет, что подворье находится в «юрисдикции того же архиерея, что и монастырь».
Rus.Postimees выяснил, что московское подворье монастыря поддерживает оказание помощи оккупационной российской армии, воюющей в Украине. На странице в соцсети «ВКонтакте» есть группа подворья Пюхтицкого Успенского женского монастыря в Москве. На скриншоте видно, что группа именует себя официальной. Там есть расписания служб и прочие объявления, касающиеся работы храма и прихода.
На странице этой группы размещены объявления о сборе помощи фронту. Из этого следует, что администратор группы призывает прихожан и подписчиков приходить плести маскировочные сети «для наших бойцов». Подчеркивается, что каждая сеть - это сохраненная жизнь или единица техники и сетей нужно огромное количество. Для создания окопных свечей также очень нужны консервные банки и свечи, воск, парафин, огарки.
Плетение сетей и создание окопных свечей координируется соответствующими группами в Telegram, в которых можно найти адреса мест сбора и прочую практическую информацию.
Помимо помощи фронту, на страничке активно обсуждаются и цели так называемой СВО (российские законы запрещают публично называть войну в Украине войной). Отношение к народу, на который Россия напала, сложно назвать христианским. Одна из комментаторов-прихожанок Лариса пишет: «Какие там украинцы, там, и особенно в Одессе, одни жиды!»
Поскольку монастырь зарегистрирован как юридическое лицо в Эстонии, он должен соблюдать законы Эстонии. Сегодня монастырем руководит игуменья Филарета, в миру - Оксана Калачева. Мы попросили ее прокомментировать деятельность и инициативы московского подворья монастыря, которое ей подчиняется.
Комментарий игуменьи Филареты для Rus.Postimees
Сами удивлены и недоумеваем от полученной от вас информации. Мы в монастыре не пользуемся социальными сетями, у подворья Пюхтицкого монастыря нет официального сайта во «ВКонтакте», а есть сайт прихода. Приход не занимается той деятельностью, которая описывается в запросе, и поэтому монастырь и подворье монастыря не нарушают эстонские законы.
Группа в социальной сети «ВКонтакте» с названием «Подворье Пюхтитцкого монастыря» не получала благословения (разрешения) монастыря на свою деятельность и поэтому не имеет никакого отношения к монастырю или официальному подворью. Мы с прискорбием понимаем, что кто-то своевольно использует название монастырского подворья в политических целях.
В то же время, монастырь как эстонский резидент в настоящее время ограничен в средствах воздействия на эту группу в российской социальной сети для прекращения использования наименования подворья в их деятельности, и поэтому сейчас мы можем только официально заявить, что эта группа никак не связана с монастырем или его официальным подворьем.
Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) угодила в январе в скандал, когда митрополит Евгений записал видео с активистами из пророссийского движения Koos Айво Петерсоном и Олегом Ивановым, призвав принять участие в «молебне за мир» в соборе Александра Невского.
Во время молебна Петерсон и Иванов намеревались организовать на площади перед церковью политический митинг - они оба баллотируются в Рийгикогу по списку Объединенной левой партии Эстонии. А на прошлых выходных Петерсон отправился в оккупированный Россией Донбасс и записал там несколько видео, которые повторяют пропагандистские месседжи Кремля.
Тогда, в конце января, реагируя на критику общественности, митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений (в миру Евгений Решетников) сказал, что церковь пала жертвой политических интриг и поспешил отменить запланированный ранее на 22 февраля молебен.
Здесь следует отметить, что предстоятель ЭПЦ МП Евгений ответственности за деятельность Пюхтицкого монастыря не несет, так как монастырь находится в прямом подчинении Патриарха московского и всея Руси Кирилла.
Rus.Postimees обратился за комментарием к Министерству внутренних дел для прояснения юридической стороны дела. Вице-канцлер Министерства внутренних дел Райво Кюут прокомментировал на запрос Rus.Postimees ситуацию. Он указал, что попросил разъяснений от игуменьи Филареты и она объяснила, что объявления в соцсети «ВКонтакте» не имеют отношения к расположенному в Эстонии монастырю или с представительством монастыря.
Хотя монастырь, по утверждению Филареты, «ограничен в средствах воздействия на группу в российской социальной сети», сразу же после нашего запроса, в ночь с воскресенья на понедельник, группа «Подворье Пюхтицкого монастыря в г. Москве» стала приватной, и теперь сообщения на стене группы доступны только для участников.
Поддержка акта агрессии карается законом
Статья 91(1) Пенитенциарного кодекса Эстонии гласит, что «присоединение к вооруженным силам иностранного государства, совершающего акт агрессии, или к другому участвующему в акте агрессии вооруженному формированию, также участие в совершении или подготовке акта агрессии иностранного государства, или сознательная прямая поддержка акта агрессии иностранного государства, в том числе его финансирование», карается лишением свободы сроком до пяти лет.