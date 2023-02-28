Вт, 28.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Прийт Хыбемяги ⟩ Как долго эстонское государство будет позволять врагам плевать себе в лицо?

Прийт Хыбемяги
, главный редактор Postimees
Как долго эстонское государство будет позволять врагам плевать себе в лицо?
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments 1
Прийт Хыбемяги.
Прийт Хыбемяги. Фото: Mihkel Maripuu

Проживающий в Эстонии Сергей Крутихин заявил в своем видео в TikTok, что он вертел КаПо на одном месте. Как недавно писал Rus.Postimees, этот человек открыто поддерживает войну в Украине и убийство украинцев: «Я поддерживаю убийства в Украине за то, что Украина убивает в России. Слава России!»

Скандальный политический деятель Айво Петерсон (урожденный Крылов) в воскресенье опубликовал в социальных сетях видео из оккупированного Россией Донбасса, где он в настоящее время находится. Туда никто не может попасть без разрешения российских спецслужб, тем более из Эстонии. По данным Postimees, в начале этой неделе Петерсон и его единомышленник Олег Иванов дали интервью российскому пропагандистскому каналу «Соловьев Live». Эта передача, ведущий которой призывает уничтожить европейские столицы атомной бомбой, занимается разжиганием войны. В числе прочего Петерсон и Иванов рассказали в ней, что в Эстонии следует организовать восстание или партизанскую войну.

И теперь у меня возникает вопрос к Полиции безопасности Эстонской Республики: а что будет дальше? Все, что мы до сих пор слышали в публичном пространстве, было вежливым мямленьем на тему «ну, мы поговорим с человеком». Правда, Крутихиным занимается Департамент полиции и погранохраны и в отношении него начато производство по делу о проступке. Все это смехотворно!

Ключевые слова
Наверх