Проживающий в Эстонии Сергей Крутихин заявил в своем видео в TikTok, что он вертел КаПо на одном месте. Как недавно писал Rus.Postimees, этот человек открыто поддерживает войну в Украине и убийство украинцев: «Я поддерживаю убийства в Украине за то, что Украина убивает в России. Слава России!»
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Прийт Хыбемяги ⟩ Как долго эстонское государство будет позволять врагам плевать себе в лицо?
Как долго эстонское государство будет позволять врагам плевать себе в лицо?
Скандальный политический деятель Айво Петерсон (урожденный Крылов) в воскресенье опубликовал в социальных сетях видео из оккупированного Россией Донбасса, где он в настоящее время находится. Туда никто не может попасть без разрешения российских спецслужб, тем более из Эстонии. По данным Postimees, в начале этой неделе Петерсон и его единомышленник Олег Иванов дали интервью российскому пропагандистскому каналу «Соловьев Live». Эта передача, ведущий которой призывает уничтожить европейские столицы атомной бомбой, занимается разжиганием войны. В числе прочего Петерсон и Иванов рассказали в ней, что в Эстонии следует организовать восстание или партизанскую войну.