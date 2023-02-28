Прийт Хыбемяги ⟩ Как долго эстонское государство будет позволять врагам плевать себе в лицо?

Скандальный политический деятель Айво Петерсон (урожденный Крылов) в воскресенье опубликовал в социальных сетях видео из оккупированного Россией Донбасса, где он в настоящее время находится. Туда никто не может попасть без разрешения российских спецслужб, тем более из Эстонии. По данным Postimees, в начале этой неделе Петерсон и его единомышленник Олег Иванов дали интервью российскому пропагандистскому каналу «Соловьев Live». Эта передача, ведущий которой призывает уничтожить европейские столицы атомной бомбой, занимается разжиганием войны. В числе прочего Петерсон и Иванов рассказали в ней, что в Эстонии следует организовать восстание или партизанскую войну.