Неонацист из банды, убивавшей иностранцев, работает начальником тюрьмы в Петербурге

Члены группировок Mad Crowd и БТО сначала избивали китайских студентов, потом устроили взрыв в Macdonalds на Невском проспекте. С 2003 года они перешли к тотальной конспирации и убийствам. За три года были убиты двенадцать человек. В том числе, неонацисты зарезали восьмилетнюю девочку из Таджикистана Хуршеду Султонову. Жестокость этого убийства потрясла даже других ультраправых РФ. Среди убитых были представители самых разных национальностей, граждане РФ, КНДР, Вьетнама, Камеруна.



Кроме того, участники банды убили ученого этнографа Николая Гиренко, который делал экспертизы по неонацистам для судебных процессов против неонацистов России. Убийцы расправились и над двумя своими товарищами, как над лишними свидетелями, что в итоге и привело к разоблачению банды и ее ликвидации. Убийцы использовали ножи, арматуру, отвертки, обрезки труб и огнестрельное оружие.



Убитый лидер группировки Дмитрий Боровиков стал символом для неонацистов следующего поколения. Портрет убийцы стали набивать на свои тела в виде татуировок сторонники идей расовой чистоты, причем не только в РФ.