Участник группировки неонацистов, которая в начале нулевых годов держала в ужасе весь Санкт-Петербург, регулярно убивая иностранцев, работает начальником исправительной колонии. Сенсационное открытие сделали правозащитники.
Неонацист из банды, убивавшей иностранцев, работает начальником тюрьмы в Петербурге
«Боевая террористическая организация (БТО)» и ее предшественница, группировка «Мэд Крауд», - экстремистские банды неонацистского толка, которые в 2003-2006 годах совершали убийства приезжих в Санкт-Петербурге. Как выяснилось, не для всех их участников и сторонников этот факт стал позором всей жизни, закрывшим путь к карьере.
Один из соратников убийц, которые либо были ликвидированы правоохранительными органами при задержании, либо получили длительные сроки лишения свободы, нашелся среди руководителей тюремного ведомства РФ. Об этом рассказала глава правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова.
«Двадцать лет назад орудовала в Питере неонацистская банда. О ней много писали, если что, и в "Википедии" они есть - группировку Мэд Крауд надо спрашивать. На этой банде до фига убийств на почве расовой ненависти. Двадцать лет назад банда сфоткалась вместе: зигуют, свастики и всякие распростертые известные орлы. На ней основатель группировки Мэд Крауд, Руслан Мельник. Еще там серийные убийцы Алексей Воеводин (получил пожизненное) и Дмитрий Боровиков (убит при задержании). И еще один парнишка, самый расписной. Вот о нем и идет речь. Его зовут Никита Ильин. Прошло 20 лет и знаете, кем он стал? Подполковник ФСИН (федеральная служба исполнения наказаний – прим.ред.). Начальник Следственного изолятора №6 Горелово. Питер», - написала Романова, опубликовав фотографии.
В комментариях к публикации читатели правозащитницы либо демонстрируют шок, либо любовь к черному юмору: «Как такоэ возможно?», «Он просто с чистой совестью вышел!», «Кто бы сомневался», «Вполне логично, зная нашу систему ФСИН», «Чудовищно, но логично», «Пришел пацан к успеху», «Охренеть не встать…», «Не понимаю всеобщего ажиотажа. Серийный убийца может быть во главе РФ, а тут такое удивление относительно жалкого тюремщика».
Члены группировок Mad Crowd и БТО сначала избивали китайских студентов, потом устроили взрыв в Macdonalds на Невском проспекте. С 2003 года они перешли к тотальной конспирации и убийствам. За три года были убиты двенадцать человек. В том числе, неонацисты зарезали восьмилетнюю девочку из Таджикистана Хуршеду Султонову. Жестокость этого убийства потрясла даже других ультраправых РФ. Среди убитых были представители самых разных национальностей, граждане РФ, КНДР, Вьетнама, Камеруна.
Кроме того, участники банды убили ученого этнографа Николая Гиренко, который делал экспертизы по неонацистам для судебных процессов против неонацистов России. Убийцы расправились и над двумя своими товарищами, как над лишними свидетелями, что в итоге и привело к разоблачению банды и ее ликвидации. Убийцы использовали ножи, арматуру, отвертки, обрезки труб и огнестрельное оружие.
Убитый лидер группировки Дмитрий Боровиков стал символом для неонацистов следующего поколения. Портрет убийцы стали набивать на свои тела в виде татуировок сторонники идей расовой чистоты, причем не только в РФ.
О тесной связи русских неонацистов с госорганами РФ правозащитники и юристы сообщали неоднократно. Убийцы адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой из неонацистской группировки БОРН были связаны с кураторами из Администрации президента РФ, о чем стало известно из прослушек переговоров убийц во время суда. Убийца адвоката и журналистки после преступления скрывался на квартире у ныне знаменитого в РФ «военкора» Дмитрия Стешина.
Неонацисты РФ активно участвуют в войне против Украины и пропагандистских страшилках. Например, петербуржцы из группировки «Русич».