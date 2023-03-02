Призывал к насилию над украинцами: музыканта Крутихина уволили

Он добавил, что фирме важно сохранить своих сотрудников и клиентов, а также комфортную и безопасную рабочую среду.

Напомним, что во вторник, 28 февраля, ONOFF сообщил Rus.Postimees, что Крутихину сделали предупреждение , а также попросили убрать любое упоминание о фирме ONOFF из социальных сетей.

«Культура нашей компании требует, чтобы мы не делились своими политическими взглядами в рабочей среде, и так было всегда. Мы также не хотим, чтобы политические заявления ассоциировались с нашей компанией», - заявил представитель фирмы во вторник.

«Я поддерживаю убийства в Украине»

Сергей Крутихин, лидер местной музыкальной группы «Mэй-Дэй» разместил в TikTok видео, где прямо заявил, что поддерживает убийства в Украине и российскую военную агрессию против Украины.

В видео музыкант призывал к насилию по этническому признаку: «**ашь-**ашь украинцев. Какие там украинцы? Там не украинцы. Я поддерживаю убийства в Украине за то, что Украина убивает в России. Слава России!».

Сам Крутихин, комментируя свое видео в TikTok, сказал, что это отрывок из «частного эфира», который не был предназначен для широкой аудитории, а на эфир его спровоцировали в социальных сетях.

По словам начальника службы ведения производств Ида-Харьюского отделения полиции Инны Тоатер, в отношении Крутихина уже возбуждено дело о проступке в связи с более ранними видео. Полиция возбудит еще одно уголовное дело за агрессивные высказывания в новом видео.

По данным коммерческого регистра, Крутихин состоит с 2018 года в Объединенной левой партии Эстонии. До этого он на протяжении десяти лет был членом Центристской партии. Руководитель ОЛПЭ Игорь Розенфельд сказал Rus.Postimees, что Крутихин вступил в партию давно и сегодня взгляды партии и его личные взгляды не совпадают. «Я его исключу из ОЛПЭ, - сказал глава партии. Эти высказывания - это явная провокация, мы подобное не поддерживаем».