Сергея Крутихина, который разжигал ненависть в прямом эфире TikTok и заявлял, что поддерживает убийства в Украине, уволили с работы. Во вторник представитель ONOFF заявил Rus.Postimees, что Крутихину сделали предупреждение, но вчера вечером работодатель подтвердил, что все же разорвал трудовой договор с Крутихиным по причине утраты доверия.
Призывал к насилию над украинцами: музыканта Крутихина уволили
«ONOFF Jaekaubanduse OÜ расторгла трудовой договор с Сергеем Крутихиным из-за потери доверия», - заявил представитель ONOFF.
Он добавил, что фирме важно сохранить своих сотрудников и клиентов, а также комфортную и безопасную рабочую среду.
«В нашей работе нет места политическим заявлениям», - отметил представитель фирмы.
Напомним, что во вторник, 28 февраля, ONOFF сообщил Rus.Postimees, что Крутихину сделали предупреждение, а также попросили убрать любое упоминание о фирме ONOFF из социальных сетей.
«Культура нашей компании требует, чтобы мы не делились своими политическими взглядами в рабочей среде, и так было всегда. Мы также не хотим, чтобы политические заявления ассоциировались с нашей компанией», - заявил представитель фирмы во вторник.
«Я поддерживаю убийства в Украине»
Сергей Крутихин, лидер местной музыкальной группы «Mэй-Дэй» разместил в TikTok видео, где прямо заявил, что поддерживает убийства в Украине и российскую военную агрессию против Украины.
В видео музыкант призывал к насилию по этническому признаку: «**ашь-**ашь украинцев. Какие там украинцы? Там не украинцы. Я поддерживаю убийства в Украине за то, что Украина убивает в России. Слава России!».
Сам Крутихин, комментируя свое видео в TikTok, сказал, что это отрывок из «частного эфира», который не был предназначен для широкой аудитории, а на эфир его спровоцировали в социальных сетях.
По словам начальника службы ведения производств Ида-Харьюского отделения полиции Инны Тоатер, в отношении Крутихина уже возбуждено дело о проступке в связи с более ранними видео. Полиция возбудит еще одно уголовное дело за агрессивные высказывания в новом видео.
По данным коммерческого регистра, Крутихин состоит с 2018 года в Объединенной левой партии Эстонии. До этого он на протяжении десяти лет был членом Центристской партии. Руководитель ОЛПЭ Игорь Розенфельд сказал Rus.Postimees, что Крутихин вступил в партию давно и сегодня взгляды партии и его личные взгляды не совпадают. «Я его исключу из ОЛПЭ, - сказал глава партии. Эти высказывания - это явная провокация, мы подобное не поддерживаем».