Еще один город против? Появление российского танка в Йыхви под большим вопросом

Волостная старейшина Йыхви Марис Тоомель ранее сказала Postimees, что в назначенное время (с 5 по 8 марта) танк демонстрировать неуместно, и Йыхви будет готов принять танк позже.

Сегодня Тоомель сказала «Северному Побережью», что она передала Министерству обороны, что 9 марта может быть днем, когда можно будет рассмотреть вопрос о доставке танка в Йыхви, но самоуправление еще не приняло решение, нужен ли Йыхви этот танк или нет.

Волостная старейшина в очередной раз подчеркнула, что мнения о демонстрации танка в Йыхви расходятся и среди членов волостной управы. «Я лично не против. Нападение России и война в Украине - это реальность. Кому мы вредим, показывая этот танк в Йыхви?» - сказала Тоомель, но добавила, что, если волостная управа не достигнет соглашения по этому вопросу, танк не появится в Йыхви.