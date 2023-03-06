Лукашенко приговорил Тихановскую к пятнадцати годам тюрьмы

«Я не думаю о том, что они хотели сказать мне своим "суждением". С ним или без него, я и демократические силы делали и будем делать все возможное, чтобы освободить наших политзаключенных и привести нашу страну к демократическим преобразованиям. Сегодня я думаю о тех, кому режим дал реальные, а не открепительные сроки. 5, 16, 22 года... А о чиновниках режима, судьях, прокурорах думать не хочется. Те, кто совершает эти преступления, пусть лучше о себе думают: ведь Лукашенко не будет их защищать в настоящем, независимом суде, для которого белорусские юристы уже собрали достаточное количество показаний. Он спасет только себя и свое ближайшее окружение», - написала политик в своем Telegram-канале сразу после оглашения решения Минского городского суда.