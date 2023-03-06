Минский городской суд шестого марта приговорил кандидата в президенты Беларуси 2020 года Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы. Тихановская приговорена заочно, так как после развязанных режимом Лукашенко массовых репрессий покинула страну.
Лукашенко приговорил Тихановскую к пятнадцати годам тюрьмы
Светлана Тихановская решением Минского городского суда признана виновной в «заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем», «создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием», «публичных призывах к захвату государственной власти и совершении иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси».
Экс-кандидат в президенты Беларуси, которая, по данным независимых от режима Лукашенко источников, выиграла выборы в 2020 году, приговорена к отбыванию наказания в колонии общего режима, уточняют СМИ. 27 февраля гособвинение запросило для Тихановской 19 лет лишения свободы.
После приговора Светлана Тихановская заявила, что даже не пытается анализировать свой приговор в 15 лет лишения свободы.
«Я не думаю о том, что они хотели сказать мне своим "суждением". С ним или без него, я и демократические силы делали и будем делать все возможное, чтобы освободить наших политзаключенных и привести нашу страну к демократическим преобразованиям. Сегодня я думаю о тех, кому режим дал реальные, а не открепительные сроки. 5, 16, 22 года... А о чиновниках режима, судьях, прокурорах думать не хочется. Те, кто совершает эти преступления, пусть лучше о себе думают: ведь Лукашенко не будет их защищать в настоящем, независимом суде, для которого белорусские юристы уже собрали достаточное количество показаний. Он спасет только себя и свое ближайшее окружение», - написала политик в своем Telegram-канале сразу после оглашения решения Минского городского суда.
Вместе с супругой лидера движения «Страна для жизни» Сергея Тихановского, который был арестован еще до выборов и ранее приговорен к 18-ти годам в колонии усиленного режима, шестого марта приговор был вынесен и другим противникам режима Александра Лукашенко.
Экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко, который поддержал протесты 2020 года, приговорен к 18-ти годам лишения свободы. Один из лидеров оппозиционно настроенных рабочих белорусских предприятий, Сергей Дылевский, приговорен к 12-ти годам тюрьмы. К такому же наказанию приговорены руководительницы предвыборного штаба Тихановской - Ольга Ковалькова и Мария Мороз.
Все фигуранты дела приговорены заочно, т.к. они успели уехать из Беларуси после начала подавления протестов летом 2020 года. Все осужденные входили в состав Координационного совета белорусской оппозиции.
Осенью 2022 года в интервью Rus.Postimees Светлана Тихановская пыталась объяснить тем, кто не понимает суть режима Лукашенко, риски выступать против официальных властей.
«Лукашенко боится. Мы знаем это и стараемся помогать людям, которые готовы к каким-то активным действиям внутри страны. Ведь в Беларуси даже такая мелочь, как вывесить на балконе украинский флаг – это 15 лет тюрьмы», - говорила она.
На минувшей неделе суд в Минске приговорил к длительным срокам группу правозащитников, которые помогали жертвам репрессий, связанных с протестами 2020-2021 годов. Среди них и лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий. Он получил десять лет в колонии усиленного режима. Это первый случай в истории, когда Нобелевский лауреат был посажен в тюрьму уже после присуждения премии.