Лукашенко посадил нобелевского лауреата на десять лет

Председатель белорусского правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий в пятницу приговорен судом в Минске к десяти годам колонии усиленного режима, сообщает сайт организации днем, 3 марта.



Вместе с лауреатом Нобелевской премии были осуждены: заместитель председателя «Вясны» Валентин Стефанович - девять лет усиленного режима, юрист «Вясны» и координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович – семь лет усиленного режима, правозащитник «Вясны» Дмитрий Соловьева – семь лет лишения свободы заочно.

Правозащитники признаны виновными в контрабанде наличных денег и финансировании протестов. Беляцкий, Стефанович и Лабкович были задержаны в июле 2021 года. Изначально режим Лукашенко обвинил их в уклонению от уплаты налогов, но дело было переквалифицировано на более тяжкую статью.

По версии следствия, в 2016-2021 годах правозащитники перевезли из Литвы в Беларусь не меньше 201 тысячи евро и 54 тысяч долларов, в том числе для финансирования протестов 2020-2021 годов. Белорусские силовые органы понимают под финансированием оплату штрафов, адвокатов и питания для арестованных участников протестов, счет которых после последних выборов Лукашенко шел на тысячи человек.

Осужденные правозащитники своей вины не признали. Прокуратура требовала посадить их на сроки до 12 лет. Процесс был стремительным. Он начался 5 января 2023 года.