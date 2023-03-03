Белорусский правозащитник Алесь Беляцкий стал первым в истории лауреатом Нобелевской премии мира, которого осудили уже после присуждения премии. Минский суд сегодня, третьего марта, приговорил к длительным срокам еще троих правозащитников.
Лукашенко посадил нобелевского лауреата на десять лет
Председатель белорусского правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий в пятницу приговорен судом в Минске к десяти годам колонии усиленного режима, сообщает сайт организации днем, 3 марта.
Вместе с лауреатом Нобелевской премии были осуждены: заместитель председателя «Вясны» Валентин Стефанович - девять лет усиленного режима, юрист «Вясны» и координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович – семь лет усиленного режима, правозащитник «Вясны» Дмитрий Соловьева – семь лет лишения свободы заочно.
Правозащитники признаны виновными в контрабанде наличных денег и финансировании протестов. Беляцкий, Стефанович и Лабкович были задержаны в июле 2021 года. Изначально режим Лукашенко обвинил их в уклонению от уплаты налогов, но дело было переквалифицировано на более тяжкую статью.
По версии следствия, в 2016-2021 годах правозащитники перевезли из Литвы в Беларусь не меньше 201 тысячи евро и 54 тысяч долларов, в том числе для финансирования протестов 2020-2021 годов. Белорусские силовые органы понимают под финансированием оплату штрафов, адвокатов и питания для арестованных участников протестов, счет которых после последних выборов Лукашенко шел на тысячи человек.
Осужденные правозащитники своей вины не признали. Прокуратура требовала посадить их на сроки до 12 лет. Процесс был стремительным. Он начался 5 января 2023 года.
«Вясна» является одной из самых заметных правозащитных организаций Беларуси, которая последовательно документирует преступления режима Александра Лукашенко в отношении собственных граждан, помогает пострадавшим от пыток силовиков и отслеживает политические репрессии, которые продолжаются в стране после небывалых протестов 2020-2021 года, когда, по многочисленным свидетельствам, были грубо сфальсифицированы итоги президентских выборов в пользу Лукашенко, а победившая на выборах Светлана Тихановская была вынуждена покинуть страну.
Для Алеся Беляцкого это не первый срок в белорусской тюрьме. В 2011 году ему дали четыре с половиной года лишения свободы по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Тогда силовики Лукашенко посчитали деньги, которые центр «Вясна» тратил на помощь преследуемым гражданам, личным доходом Беляцкого, с которого он не заплатил налоги. Будущий нобелевский лауреат смог выйти на свободу в 2014 году.
В октябре 2022 года Беляцкий получил Нобелевскую премию мира совместно с российской правозащитной организацией «Мемориал», которая исследует репрессии советского и российского руководства, и украинской организацией «Центр гражданских свобод».
«Впервые в истории на скамье подсудимых оказался лауреат Нобелевской премии. Другие оказывались под репрессиями или до, или после присуждения премии. А такого суда, как над Алесем Беляцким и его соратниками по правозащитному центру «Вясна», в истории еще никогда не было», - отмечает «Новая газета. Европа».
Награду за арестованного Беляцкого в декабре 2022 года получила его супруга, Наталья Пинчук.
«Я точно знаю, какая Украина устроила бы Россию и Путина – зависимая диктатура. Такая же, как сегодняшняя Беларусь, где не слышен голос угнетенного народа. Российские военные базы, огромная экономическая зависимость, культурная и языковая русификация – вот ответ, на чьей стороне Лукашенко. Белорусские власти независимы лишь в той мере, в какой им позволяет быть Путин», – сказала Пинчук на церемонии в Осло.
Буквально через несколько минут после решения Нобелевского комитета минувшей осенью, глава российской правозащитной организации «Мемориал» Ян Рачинский в интервью Rus.Postimees заявил, что давление на правозащитников со стороны карательных органов не может стереть память.
«Память о дедах и прадедах сильнее, чем любая пропаганда», - сказал Рачинский в тот день.