Видео ⟩ «Реформисты и центристы уже были». Жители Ласнамяэ рассказали о правительстве мечты и похвалили э-голосование

Тем не менее, в Ласнамяэ люди предлагали совершенно разное. Кто-то называл более реалистичные варианты, кто-то совершенно невозможные - скорее, проще говоря, какую коалицию они хотели бы видеть, вне зависимости от результатов прошедших выборов.

От реального до нереального

Эйнари выразил мнение, что если смотреть по рейтингам и результатам, то самым вероятным вариантом является коалиция Партии реформ и «Ээсти 200», добавив, что «Отечество» и Социал-демократы тоже могут в нее внедриться.

Такой же вариант коалиции назвал и Илья.

Поддержка Центристской партии в Ласнамяэ все также осталась на высоком уровне, поэтому, например, Макс, Любовь и Аркадий заявили что хотели бы, чтобы в коалицию вошли центристы, а вместе с ними - и соцдемы.

По мнению Александра, в коалицию должны войти «Koos», Социал-демократы и Центристская партия. Однако, как мы можем понять по результатам выборов, подобная коалиция невозможна даже теоретически.

Светлана к вопросу о коалиции отнеслась скептически: «Та, которая была сейчас, мне не подходит, но другой не будет, потому что лучше быть не может».

Алина же заявила, что раз и Центристская партия, и Партия реформ уже формировали коалицию, нужно кого-то другого.

В основном, одни плюсы