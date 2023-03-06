Когда известны результаты выборов, настает время коалиционных переговоров. Лидер Партии реформ Кая Каллас заявила, что есть по крайней мере четыре варианта формирования коалиции, но пока не назвала эти варианты. Rus.Postimees решил узнать у жителей столичного района Ласнамяэ, какую коалицию они хотели бы видеть, а также способствовало ли электронное голосование настолько большой явке.
Видео ⟩ «Реформисты и центристы уже были». Жители Ласнамяэ рассказали о правительстве мечты и похвалили э-голосование
Тем не менее, в Ласнамяэ люди предлагали совершенно разное. Кто-то называл более реалистичные варианты, кто-то совершенно невозможные - скорее, проще говоря, какую коалицию они хотели бы видеть, вне зависимости от результатов прошедших выборов.
От реального до нереального
Эйнари выразил мнение, что если смотреть по рейтингам и результатам, то самым вероятным вариантом является коалиция Партии реформ и «Ээсти 200», добавив, что «Отечество» и Социал-демократы тоже могут в нее внедриться.
Такой же вариант коалиции назвал и Илья.
Поддержка Центристской партии в Ласнамяэ все также осталась на высоком уровне, поэтому, например, Макс, Любовь и Аркадий заявили что хотели бы, чтобы в коалицию вошли центристы, а вместе с ними - и соцдемы.
По мнению Александра, в коалицию должны войти «Koos», Социал-демократы и Центристская партия. Однако, как мы можем понять по результатам выборов, подобная коалиция невозможна даже теоретически.
Светлана к вопросу о коалиции отнеслась скептически: «Та, которая была сейчас, мне не подходит, но другой не будет, потому что лучше быть не может».
Алина же заявила, что раз и Центристская партия, и Партия реформ уже формировали коалицию, нужно кого-то другого.
В основном, одни плюсы
Большинство опрошенных в Ласнамяэ признали, что электронное голосование пошло людям на пользу. Из явных плюсов люди отметили повышение интереса среди молодежи и возможность проголосовать, даже если ты находишься не в Эстонии.
«Людям стало удобнее голосовать электронно. Все больше людей хотят этит пользоваться. Мир уже меняется, и, к сожалению, меньше людей хотят двигаться. Они предпочитают голосовать удаленно», - отметил Макс.
Похожее мнение выразил и Аркадий. «Если вся система работает хорошо, это удобнее. Мы же должны двигаться вперед», - сказал он.
Об изменениях в лучшую сторону сказал и Илья, однако подметил минус: до сих пор нельзя проголосовать по смартфону.
Однако были и те, кто твердо предпочитает стандартное голосование на участке. Например, Эйнари заявил, что для него за десять лет ничего не изменилось, потому что он всегда выбирал на месте. «Я как-то привык к бумажному варианту», - сказал он.
Аналогичное мнение выразила Светлана. «Конечно это повышает явку - можно проголосовать тем, кто находится за пределами Эстонии. С другой стороны, этот способ рождает гораздо больше сомнений. Я не верю в эти технологии, хотя, конечно, мы ими пользуемся. Это невозможно проверить. Я пару раз проголосовала электронным образом, больше так не сделаю никогда. Может, потому что я скептик», - заявила она.