Время коммента ⟩ Легкая форма тэтчеризма: новому правительству достались старые и больные проблемы

Демонстрация протеста против нового правительства в 2019 году. Фото: RAIGO PAJULA/AFP

Обсуждается этот налог и сейчас. В начале года лидер соцдемов Лаури Ляэнеметс говорил, что его партия считает оправданным рост налогов пропорционально доходам и упирал на «вклад в общее дело». Соцдемы вошли в правительство. Было бы не просто досадно, но и несовременно, если бы левые, пусть и в таком декоративном исполнении, не имели отношения к исполнительной власти. В Европе так нельзя, а Эстония – все же континентальная Европа, как бы ей ни хотелось быть самобытным островом типа Британии.

У правой экономической политики, которой придерживается Партия реформ, в трудные периоды есть свои плюсы. Она охраняет государственные деньги. Более того, инициаторы коалиции только что объявили, что необходимо сократить бюджет. Для этого есть свои резоны, учитывая душевную щедрость левых, в том числе по факту центристов, чей электорат недоволен заносчивой деловитостью властного мейнстрима.

Коалиционные переговоры: Лаури Ляэнеметс, Кая Каллас, Лаури Хуссар. Фото: Taavi Sepp/Postimees

Война в Украине, сделавшая Каю Каллас политической звездой международного класса, вынуждает реформистов также искать компромиссы с противниками экономического «тэтчеризма». Слишком многие в Эстонии нуждаются сейчас в поддержке, а не только в советах по экономии электроэнергии. Игнорировать это невозможно. Хотя идейно близкие реформистам деятели «партии будущего», как уклончиво представляет себя «Ээсти 200», выступают на стороне парламентского большинства и вряд ли готовы амортизировать его принципиальный монетаризм.