«Нет войны. Нет страха. Нет бессмысленных смертей». Depeche Mode заклинают войну

Альбом Memento Mori впервые был записан без постоянного участника Depeche Mode Эндрю Флетчера, который скоропостижно скончался в 2022 году за несколько недель до начала работы музыкантов в студии над песнями сочиненными музыкантами во время пандемии Covid-19.

«Мы не видим это как очень негативное название альбома. Оно связано с тем, чтобы больше использовать свою жизнь. Большая часть альбома была написана во время пандемии. И мне исполнилось 60 (бьет себя по щеке и смеется). Это сильно повлияло на меня», - рассказывал Мартин Гор в феврале.

Memento Mori включает в себя двенадцать новых песен. Пять песен из которых написаны Мартином Гором лично, а еще несколько треков в соавторстве с музыкантом Ричардом Батлером. Два трека написаны фронтменом группы Дэйвом Гааном, который впервые стал автором Depeche Mode только в 2005 году, спустя четверть века после начала деятельности группы в 1980 году.

На вопрос о том, что будет происходить на предстоящих шоу, Мартин Гор как всегда отшутился: «Думаю, что мы будем стоять на сцене. И наверное будем играть музыку (смеется)».

6 августа 2023 года Depeche Mode выступят в Таллинне на Певческом поле с единственным концертом в странах Балтии в рамках нового мирового тура. Из-за войны музыканты впервые за 25 лет не приедут в Россию.