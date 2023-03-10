Depeche Mode представили второй сингл к новому альбому Memento Mori, который выйдет 24 марта. Легендарные британцы спели об отрицании войны.
«Нет войны. Нет страха. Нет бессмысленных смертей». Depeche Mode заклинают войну
Спустя месяц после выхода первого сингла к пятнадцатому студийному альбому живой легенды поп и рок музыки Depeche Mode, Мартин Гор и Дэйв Гаан представили второй новый трек - My Cosmos Is Mine. Гипнотические звуки синтезаторов топят в тревожных пульсациях строчки о попытках самосохранении героя, который заклинает войну.
Нет войны, нет войны, нет войны, нет войны…
Ее нет больше, нет больше, нет больше, нет больше…
Нет страха, нет страха, нет страха, нет страха…
Не здесь, не здесь, не здесь, не здесь…
Нет дождя, ни облаков, ни боли, ни саванов, ни последних вздохов, ни бессмысленных смертей…
Трек опубликован на всех цифровых платформах. В соцсетях Depeche Mode он украшен фотографией музыкантов, где на первом плане основной автор группы и нового трека Мартин Гор. Именно он повторяет антивоенную мантру между куплетами, которые исполняет Дэйв Гаан.
9 февраля Depeche Mode опубликовали трек Ghosts Again, в котором меланхолия переплетается с радостью.
«Действительно эта песня похожа на меланхолическую радость. Как только демо было готово, я отправил его Дэйву и он сказал, что влюбился в эту песню. В ней есть и меланхолия и нечто вдохновляющее», - рассказывал в одном из недавних интервью Мартин Гор.
Клип на Ghosts Again снял давний соавтор группы, режиссер большинства их видеоклипов, автор оформления конвертов к большинству релизов Depeche Mode и сценических решений всех туров музыкантов, начиная с 1990-го года Антон Корбейн.
Альбом Memento Mori впервые был записан без постоянного участника Depeche Mode Эндрю Флетчера, который скоропостижно скончался в 2022 году за несколько недель до начала работы музыкантов в студии над песнями сочиненными музыкантами во время пандемии Covid-19.
«Мы не видим это как очень негативное название альбома. Оно связано с тем, чтобы больше использовать свою жизнь. Большая часть альбома была написана во время пандемии. И мне исполнилось 60 (бьет себя по щеке и смеется). Это сильно повлияло на меня», - рассказывал Мартин Гор в феврале.
Memento Mori включает в себя двенадцать новых песен. Пять песен из которых написаны Мартином Гором лично, а еще несколько треков в соавторстве с музыкантом Ричардом Батлером. Два трека написаны фронтменом группы Дэйвом Гааном, который впервые стал автором Depeche Mode только в 2005 году, спустя четверть века после начала деятельности группы в 1980 году.
На вопрос о том, что будет происходить на предстоящих шоу, Мартин Гор как всегда отшутился: «Думаю, что мы будем стоять на сцене. И наверное будем играть музыку (смеется)».
6 августа 2023 года Depeche Mode выступят в Таллинне на Певческом поле с единственным концертом в странах Балтии в рамках нового мирового тура. Из-за войны музыканты впервые за 25 лет не приедут в Россию.
Выход нового альбома и даты концертов нового тура легендарной группы были объявлены в октябре 2022 года. На пресс-конференции в Берлине побывал наш корреспондент.
В небольшом интервью для Rus.Postimees Мартин Гор тогда ответил на вопрос о войне в Украине.
«Я действительно не думаю, что слова поп-звезды могут остановить войну. К сожалению. В этой игре есть гораздо более крупные игроки. Если бы я знал, что я могу что-то изменить, я бы обязательно это сделал…», - говорил нам Мартин Гор за полгода до публикации 9 марта песни, заклинающей войну.
Новый мировой тур стартует 23 марта в США. В штатах в качестве группы разогревающей публику перед выходом на сцену Depeche Mode в том числе значится Stella Rose & The Dead Language. Под этой вывеской скрывается дочь Дэйва Гаана, которая совсем недавно представила песню Angel, где певица носит на спине примерно те же крылья ангела, которые изображены на обложке нового альбома Depeche Mode.
Новый альбом Depeche Mode доступен для предзаказа на официальном сайте группы. Помимо вернувшегося в мэйнстрим винила, который в случае с пятнадцатым студийным альбомом группы доступен в двух вариантах - черном и красном, Depeche Mode реанимировали и популярный в XX веке формат компакт-кассет.
В конце 2022 года Мартин Гор и Дэйв Гаан представили несколько новых треков, которые они сделали вне своей основной группы.
В настоящее время Depeche Mode заняты репетициями перед стартом многомесячных гастролей. После премьеры новой песни в начале февраля музыканты дали несколько выступлений в популярных телешоу. В том числе в программе американского комика Стивена Колберта.