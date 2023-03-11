Михаил Трунин ⟩ Номинация на премию автора, который еще не научился писать, девальвирует русскоязычную литературу в Эстонии

Начало этого текста выглядит как фельетон, в то время как ничего фельетонного в нем, к сожалению, нет. На сайте «Капитала культуры» концепция премии изложена не очень подробно, однако даже из краткого описания [3] можно понять, что речь идет не о конкурсе творческих заявок или испытании авторами судьбы (как будто занятие литературой – это поход в казино!), а о признании лучших за прошедший год. Неспроста даже номинация на премию может значить в карьере того или иного литератора не меньше, чем получение самой премии.

Как мне представляется, функция жюри в данном случае – не организация смотра творческих людей, а профессиональная оценка. «Капитал культуры» рекрутирует ведущих экспертов в области литературы, потому что они имеют необходимые компетенции, то есть могут самостоятельно и независимо оценить состояние эстонского литературного поля и выбрать шесть топовых авторов и произведений. Я не могу себе представить, что кто-то из членов жюри премии в любой из категорий, будь то поэзия, проза, эссеистика или перевод, вместо того, чтобы сделать свою работу – то есть проанализировать состояние вверенного ему участка культурного поля и выбрать наиболее интересные тексты и наиболее достойных авторов, – потребует принести ему те или иные произведения на конкурс.