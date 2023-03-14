Протестующие в Израиле блокируют подъезды к министерствам

Парламент Израиля вечером в понедельник принял в первом чтении законопроект, который урезает полномочия Высшего суда справедливости, единственного органа в стране, который до сих пор мог отменять любые решения исполнительной и законодательной власти.

Пришедшее к власти в декабре новое ультраправое правительство во главе с многолетним премьером Биньямином Нетаньяху одним из первых решений объявило о запуске судебной реформы, которая фактически лишит судебную систему Израиля независимости. Это привело к регулярным протестам в стране. В минувшие выходные на улицы израильских городов вышли до полумиллиона человек, которые видят в действиях Нетаньяху попытку обретения неограниченной власти и сравнивают его с Владимиром Путиным.



Несмотря на это правящая коалиция не отказывается от желания ограничить полномочия Высшего суда справедливости. Политолог из Тель-Авива, экс-дипломат Михаил Пелливерт сообщил, что минувшим вечером Кнессет одновременно с законопроектом о неприкасаемости действующего премьера принял в первом чтении один из законопроектов, который урезает полномочия главного суда Израиля.

«Вчера вечером Кнессет принял в первом чтении закон об ограничении полномочий Высшего Суда Справедливости и закон о Дееспособности премьер министра. Если первый закон должен прежде всего позволить назначить Дери министром внутренних дел, то цель второго - не дать суду отстранить Нетаньяху от должности», - сообщил Пелливерт.