На следующий день после того, как на акции против судебной реформы премьера Нетаньяху в Израиле вышли полмиллиона человек, Кнессет принял в первом чтении законопроект об ограничении полномочий Высшего суда. Одновременно внесены законы о наказании для демонстрантов и неприкосновенности премьера.
Протестующие в Израиле блокируют подъезды к министерствам
Парламент Израиля вечером в понедельник принял в первом чтении законопроект, который урезает полномочия Высшего суда справедливости, единственного органа в стране, который до сих пор мог отменять любые решения исполнительной и законодательной власти.
Пришедшее к власти в декабре новое ультраправое правительство во главе с многолетним премьером Биньямином Нетаньяху одним из первых решений объявило о запуске судебной реформы, которая фактически лишит судебную систему Израиля независимости. Это привело к регулярным протестам в стране. В минувшие выходные на улицы израильских городов вышли до полумиллиона человек, которые видят в действиях Нетаньяху попытку обретения неограниченной власти и сравнивают его с Владимиром Путиным.
Несмотря на это правящая коалиция не отказывается от желания ограничить полномочия Высшего суда справедливости. Политолог из Тель-Авива, экс-дипломат Михаил Пелливерт сообщил, что минувшим вечером Кнессет одновременно с законопроектом о неприкасаемости действующего премьера принял в первом чтении один из законопроектов, который урезает полномочия главного суда Израиля.
«Вчера вечером Кнессет принял в первом чтении закон об ограничении полномочий Высшего Суда Справедливости и закон о Дееспособности премьер министра. Если первый закон должен прежде всего позволить назначить Дери министром внутренних дел, то цель второго - не дать суду отстранить Нетаньяху от должности», - сообщил Пелливерт.
Арье Дери – скандально известный экс-министр внутренних дел Израиля, который в свое время лишился поста после коррупционного скандала. В декабре 2022 года он в новом правительстве Нетаньяху он занял посты глав сразу двух министерств - МВД и Минздрава. Но в январе 2023 года Дери по решению Верховного суда был отстранен от обоих должностей.
На этом фоне поздно вечером в понедельник в первом чтении принят закон о порядке объявления премьера неспособным выполнять обязанности. За законопроект, который лоббирует правящая коалиция, проголосовал 61 депутат, против - 51. Впредь объявить о неспособности премьер-министра исполнять обязанности смогут лишь сам премьер-министр или правительство при условии, что за это предложение проголосовали 75% министров.
«Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара категорически высказалась против законопроекта. По его словам, этот закон оставляет много прорех, которые могут привести к абсурдным ситуациям, когда премьер-министр по физическим или ментальным причинам не может исполнять свои обязанности, но его не отправляют в отставку по политическим причинам, а юридическая система этого права лишена», - отмечает newsru.co.il.
Одновременно в Кнессет внесены законопроекты о запрете уголовных расследований в отношении главы правительства и об уголовных наказаниях для протестующих за создание помех движению транспорта во время демонстраций.
Политический кризис в Израиле экс-дипломат Михаил Пелливерт прокомментировал в интервью Rus.Postimees.
«Гражданская война в Израиле пока только в Twitter. Но этот кризис радует врагов Израиля. Глава Хезболлы Насралла предложил ждать, когда «сионистское образование разрушит само себя изнутри». Примерно то же самое заявили в Иране, Исламском джихаде, Хамасе. Тем не менее пока мы еще остаемся в моменте, когда внутренний конфликт может закончиться усилением израильской демократии, если стороны найдут в себе силы сесть за стол переговоров и договориться о новых правилах игры. Сейчас нужен компромисс, которым обе стороны будут недовольны в одинаковой степени. Президент - Ицхак Герцог пообещал представить план урегулирования, который, видимо, станет последней возможностью договориться», - отмечает политолог.
Утром 14 марта противники судебной реформы и авторитарных инициатив нового ультраправого правительства блокировали проезд к министерствам в Иерусалиме.