Почему протесты в Израиле опасны для благополучия не только Ближнего Востока. Чем реформа Высшего суда от премьера Нетаньяху похожа на авторитаризм Путина. И далеко ли до гражданской войны в Земле Обетованной. Об этом Rus.Postimees рассказал политолог из Тель-Авива, бывший дипломат, который работал в Москве Михаил Пелливерт.
«Нетаньяху не догнать Путина». Почему в Израиле протестуют сотни тысяч человек
Судебная реформа, объявленная новым правительством Израиля в январе 2023 года сразу после раздела министерских портфелей по итогам осенних выборов, предполагает существенное урезание полномочий Высшего суда страны, единственного органа, который может отменять любые решения законодательной и исполнительной власти. Новая исполнительная власть хочет получить право отмены решений Высшего суда простым большинством голосов членов парламента, а также получить контроль за процедурами выборов и назначения судей.
Критики инициативы многолетнего израильского премьера Биньямина Нетаньяху и его ультраправого правительства говорят о попытке узурпации власти по примеру Путина, и попытки получения иммунитета от уголовного преследования, по которому премьеру грозит до 13-ти лет тюрьмы. Уже несколько недель противники реформы выводят на улицы Израиля тысячи несогласных. В минувшие выходные на протесты вышли до 500 000 человек.
- Михаил, вы тоже считаете, что Нетаньяху строит свою «вертикаль власти», которая подчинит себе все?
- Израильская политическая система на самом деле далека от совершенства. Исполнительная и законодательная ветви власти во многом срослись. Без суда, который до сих пор может одергивать и исполнительную, и законодательную ветви власти, любая попытка изменить только лишь судебную систему может привести к катастрофе. У нас нет ни одного института, кроме Высшего суда справедливости, который бы занимался защитой прав человека.
То, что пытается сегодня сделать Нетаньяху, замешано на личных интересах премьера и напрямую связано с его уголовным преследованием.
Я не думаю, что Израиль завтра станет диктатурой, если эти законы будут приняты. Но, совершенно точно, Израиль перестанет быть либеральной демократией.
- Правы те, кто кричит на митингах, что Нетаньяху ведет себя как Путин?
- 24 февраля 2022 года Путин пересек некую красную черту. Нетаньяху тут просто уже не догнать Путина. Люди чаще говорят на улицах, что не хотят жить как в Марокко с очередным королем. Но, действительно, на двух последних демонстрациях были большие растяжки, где портрет Нетаньяху был рядом с премьером Венгрии Орбаном, Путиным, духовным лидером Ирана Хаменеи и Эрдоганом. Однако, я не скажу, что это мнение отражает позицию большинства демонстрантов, которые все-таки являются людьми более умеренными. В целом, эта истории про попытку харизматичного лидера, а Нетаньяху - харизматик, запудрить мозги большому количеству людей.
Скорее Нетаньяху здесь похож на Трампа. В Израиле есть две большие группы населения, которые поддерживают нынешнюю правящую коалицию. Как правило, это выходцы из стран Востока. Люди, которые больше придерживаются традиционных ценностей. Не ортодоксы, но люди, близкие к религиозному образу жизни. Вместе с ортодоксами, которых в стране уже около 13%, получается уже около 25% всего населения. При этом число ортодоксов растет. В 2040 году только эта ультраконсервативная группа населения страны удвоится. В этом смысле раскол в нашем обществе гораздо глубже, чем кажется. Параллели с Трампом именно поэтому более правильные, чем параллели с Путиным. Мы видим попытку опереться на мнение ультраконсервативной группы в обществе. В США это евангелисты. Их там тоже около 25%.
Но, если мы возьмем Путина конца первого десятилетия его власти, то, да, примерно те же тенденции мы наблюдаем в современном Израиле. Есть схожесть с тем, что происходило в России лет 12 назад.
- Если бы не попытки уголовного преследования премьера, этой реформы бы не было?
- Я приехал в Израиль в 1997 году. Нетаньяху уже был премьером. Прошло 26 лет. И он снова премьер. Длительность пребывания Нетаньяху во власти и есть самое опасное, что толкает нынешнюю ситуацию к развитию. Так как он не хочет уходить, он стал заложником очень правых ультранационалистических сил в новом правительстве, которые вьют из него веревки (нынешнее 37-е правительство состоялось в декабре 2022 года и является самым правым за всю историю Израиля – прим.ред.). И коалиция все равно шаткая. 64 мандата из 120-ти.
Если правительство примет законы в нынешних очень спорных формулировках, Высший суд их отменит. И дальше будет вообще непонятно, как будет действовать полиция, или службы безопасности, если им дадут два противоречащих друг другу распоряжения.
Социология говорит, что 70% людей за компромисс. Но, если спрашивать только о том, «за» вы, или «против», то общество разделено примерно пополам. При этом важно понимать, что на протесты выходят далеко не только «несистемные оппозиционеры», но и тысячи людей израильской элиты. Те самые 20%, которые дают 80% налогов.
И Нетаньяху как экономист это хорошо понимает. Премьер не может не знать, что у правящей коалиции, даже при поддержке его избирателей традиционалистов, не будет возможности реализовывать свою политику без стабильной экономической и финансовой ситуации. Курс шекеля скачет. В США уже обанкротились два важных банка. А ультрафанатики в коалиции считают, что система должна доказать, что она не подвержена влиянию толпы. Сегодня в Израиле уже есть тенденции начала борьбы в этом ультраправом крыле за наследство Нетаньяху. Думаю, что его время уходит при всех его усилиях остаться у власти подольше.
- Военные и силовики на чьей стороне?
- Во главе протеста есть и бывшие руководители Моссада, ЦАХАЛА, Шабака. Это элита Израиля. Их симпатии к Высшему суду справедливости совершенно очевидны. Глава Генштаба заявил, что армия «останется в стороне от политики». Но чем чаще звучат такие заявления, тем выше обеспокоенность.
- Горячие головы говорят о рисках гражданской войны.
- Мы пока очень далеки от этого. Гражданская война в Израиле пока только в Twitter. Но этот кризис радует врагов Израиля. Глава Хезболлы Насралла предложил ждать, когда «сионистское образование разрушит само себя изнутри». Примерно то же самое заявили в Иране, Исламском джихаде, Хамасе.
Тем не менее пока мы еще остаемся в моменте, когда внутренний конфликт может закончиться усилением израильской демократии, если стороны найдут в себе силы сесть за стол переговоров и договориться о новых правилах игры. Сейчас нужен компромисс, которым обе стороны будут недовольны в одинаковой степени. Президент - Ицхак Герцог пообещал представить план урегулирования, который, видимо, станет последней возможностью договориться.
- Как в Грузии почему не может получиться? Там решительность улицы отменила спорный законопроект об иностранных агентах.
- Там многого удалось благодаря внешнему давлению. Очень резкие заявления из США и ЕС. В отношении Израиля такого пока нет. В пятницу в Израиль прилетал министр обороны США Ллойд Остин. Встреча с Нетаньяху была в аэропорту из-за протестов. Остин сделал четкий намек, подчеркнув, что Израиль и Америку объединяет «независимость судебной власти». Думаю, что, если в ближайшие недели не удастся решить эту проблему самим, мы услышим более однозначные формулировки извне. Важно подчеркнуть, что Нетаньяху уже три месяца избран премьером Израиля, но до сих пор не приглашен в США. Ситуация беспрецедентная, ведь обычно новый премьер летает в Вашингтон в первый месяц после прихода к власти.
- Наш разговор публикуется в Эстонии. Тут многие скажут: зачем нам знать про разборки в стране, которая находится в 3000 километрах отсюда. Что можно на это ответить?
- Израиль - лаборатория социальных экспериментов. Маленькая страна с большим культурным многообразием в окружении врагов, где получилось построить и сильную экономику, и работающую демократию. Многие процессы, которые сначала происходят у нас, потом происходят в других странах. И вопросы встают тоже понятные не только нам. В каких случаях высший суд имеет право отменять решение правительства, а правительство не исполнять решения суда? Общество объединяют вокруг «общего врага», или все-таки общих ценностей? Каковы принципы национального определения? Множество универсальных вопросов. Огромное количество вопросов в мире с конкретными результатами и выводами завязаны сегодня на процессы, происходящие в Израиле. Я даже не хочу загадывать, что может произойти в мире, если у нас полыхнет война, если кто-то решит, что мы ослабли настолько, что на нас можно напасть. Пока мы не на пороге таких событий, но все развивается стремительно.