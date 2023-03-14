«Нетаньяху не догнать Путина». Почему в Израиле протестуют сотни тысяч человек

Президент США Дональд Трамп и Нетаньяху и Иерусалиме, 23 мая 2017 года. Фото: REUTERS / Ronen Zvulun

Но, если мы возьмем Путина конца первого десятилетия его власти, то, да, примерно те же тенденции мы наблюдаем в современном Израиле. Есть схожесть с тем, что происходило в России лет 12 назад.

- Если бы не попытки уголовного преследования премьера, этой реформы бы не было?

- Я приехал в Израиль в 1997 году. Нетаньяху уже был премьером. Прошло 26 лет. И он снова премьер. Длительность пребывания Нетаньяху во власти и есть самое опасное, что толкает нынешнюю ситуацию к развитию. Так как он не хочет уходить, он стал заложником очень правых ультранационалистических сил в новом правительстве, которые вьют из него веревки (нынешнее 37-е правительство состоялось в декабре 2022 года и является самым правым за всю историю Израиля – прим.ред.). И коалиция все равно шаткая. 64 мандата из 120-ти.

Если правительство примет законы в нынешних очень спорных формулировках, Высший суд их отменит. И дальше будет вообще непонятно, как будет действовать полиция, или службы безопасности, если им дадут два противоречащих друг другу распоряжения.

Социология говорит, что 70% людей за компромисс. Но, если спрашивать только о том, «за» вы, или «против», то общество разделено примерно пополам. При этом важно понимать, что на протесты выходят далеко не только «несистемные оппозиционеры», но и тысячи людей израильской элиты. Те самые 20%, которые дают 80% налогов.

Вид сверху на небывалую по масштабу акцию протеста против судебной реформы в Израиле, Тель-Авив, 11 марта 2023 года. Фото: REUTERS / Ilan Rosenberg