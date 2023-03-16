Глава строительной компании: человеку дешевле купить новую квартиру, чем реновировать старый дом

По словам Каупо Колсара, в случае зданий необходимо проследить срок окупаемости работ по реновации и, помимо достижения энергоэффективности, также учитывать другие расходы, связанные со строительством.

- Можно ли в общем сказать, насколько быстро затраты на реконструкцию окупятся за счет снижения энергозатрат?

- На мой взгляд, для большого количества зданий срок окупаемости реновации составляет более 35 лет, и она не окупается на самом деле. То есть, мы тратим на реновацию в короткий срок значительно больше энергии, чем можно было бы сэкономить за 35 лет после завершения работ. Финны подсчитали, что срок окупаемости составляет около 60 лет... То есть надо очень тщательно продумать, какие здания имеет смысл в таких масштабах реновировать.

- Можно ли в общем сказать, сколько будет стоить по сегодняшним ценам реновация частного дома/многоквартирного дома?

- Нет такой средней цены. Необходимо составить план работ и оценить их. Если проводить полномасштабную реновацию, включая проемы, фасад, крышу, систему отопления, систему вентиляции, лифты в здание и все другие системы, то это будет стоить примерно столько же, сколько стоимость строительства нового здания, поскольку все вышеперечисленные работы влекут за собой необходимость проведения масштабных внутренних строительных работ и отделочных работ в каждой квартире, а также в местах общего пользования, при этом ни одна деталь в здании не останется нетронутой. Учитывая, что работы ведутся в среде, где живут люди, работы значительно сложнее и требуют больше времени и, возможно, дороже, чем строительство нового здания. А во сколько в целом обойдутся вызванные работами беспокойства, которые будут причинены жильцам дома, в этом проекте никто не спрогнозирует.

- С точки зрения человека, дешевле реконструировать или купить квартиру/дом в энергоэффективной новостройке?

- Разумнее купить новую квартиру.

- Сколько зданий реально можно реконструировать в Эстонии за год?