Пт, 17.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

«Историческое решение» и «Это возмутительно»: как в Украине и России отреагировали на ордер на арест Путина

Дополнено!
rus.postimees.ee
«Историческое решение» и «Это возмутительно»: как в Украине и России отреагировали на ордер на арест Путина
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Генпрокурор Украины Андрей Костин и спикер МИД РФ Мария Захарова
Генпрокурор Украины Андрей Костин и спикер МИД РФ Мария Захарова Фото: Scanpix/Reuters/Коллаж Rus.Postimees

В Украине решение международного суда в Гааге о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при нем назвали историческим: теперь мировые лидеры трижды подумают, прежде чем пожать ему руку или сесть с ним за стол переговоров.

«Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: г-на Владимира Владимировича Путина и г-жи Марии Алексеевны Львовой-Беловой», - говорится в пресс-релизе МУС.

Генпрокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что теперь президент России имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещении украинских детей.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Фото: AFP

«Это означает, что за пределами России Путин должен быть арестован и предан суду. И мировые лидеры трижды подумают, прежде чем пожать ему руку или сесть с ним за стол переговоров, - написал он на своей странице в Facebook. - Мир получил сигнал о том, что российский режим преступен, и его руководство и союзники будут привлечены к ответственности. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права».

Костин добавил, что Украина передала в суд в Гааге порядка 40 томов – более тысячи страниц материалов, связанных с насильственным перемещением детей из Украины.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что решения Международного уголовного суда для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения.

Мария Захарова в 2021 году.
Мария Захарова в 2021 году. Фото: Scanpix

«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», - говорится в сообщении Захаровой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. «Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода с точки зрения права для России являются ничтожными», - сказал Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV

«Теперь Путин - официально международный изгой. В страны, которые признают Гаагский суд, ему больше не съездить, - комментирует основатель «Первого отдела», юрист Иван Павлов. - Конечно, Путин несет ответственность за все те деяния, которые ему инкриминируют. Я исключаю возможность того, что депортация украинских детей велась без его ведома, без его согласия и даже без его приказа. В этом плане — к Международному суду вопросов нет».

Другое дело, добавляет Павлов, насколько исполнимо это решение. «На мой взгляд, оно может быть исполнено, только если в России сменится режим. В нынешних условиях арестовать Путина, конечно, невозможно», - говорит юрист.

Иван Павлов во время суда по признанию ФБК Навального экстремистской организацией, Москва, 2019 год.
Иван Павлов во время суда по признанию ФБК Навального экстремистской организацией, Москва, 2019 год. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Президенту РФ теперь крайне сложно будет проводить международные визиты, уверен руководитель программ правовой помощи Free Russia Foundation Владимир Жбанков: «Теперь Путин будет арестован в любой из стран, ратифицировавшей Римский Статут или признающей юрисдикцию Международного уголовного суда. Коротко говоря, всякий зарубежный визит Путина практически гарантирует ему арест и путешествие в Гаагу».

Государств, которые ратифицировали Римский статут и которые признают юрисдикцию суда, - 123. Это все страны Европы, вся Южная Америка, Таджикистан, Афганистан, Бразилия, Южная Африка, Центральноафриканская республика, Нигерия.

Председатель Международного уголовного суда призвал мир к сотрудничеству для ареста Путина

Ключевые слова
Наверх