В Украине решение международного суда в Гааге о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при нем назвали историческим: теперь мировые лидеры трижды подумают, прежде чем пожать ему руку или сесть с ним за стол переговоров.
«Историческое решение» и «Это возмутительно»: как в Украине и России отреагировали на ордер на арест Путина
«Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: г-на Владимира Владимировича Путина и г-жи Марии Алексеевны Львовой-Беловой», - говорится в пресс-релизе МУС.
Генпрокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что теперь президент России имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещении украинских детей.
«Это означает, что за пределами России Путин должен быть арестован и предан суду. И мировые лидеры трижды подумают, прежде чем пожать ему руку или сесть с ним за стол переговоров, - написал он на своей странице в Facebook. - Мир получил сигнал о том, что российский режим преступен, и его руководство и союзники будут привлечены к ответственности. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права».
Костин добавил, что Украина передала в суд в Гааге порядка 40 томов – более тысячи страниц материалов, связанных с насильственным перемещением детей из Украины.
Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что решения Международного уголовного суда для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения.
«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», - говорится в сообщении Захаровой.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. «Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода с точки зрения права для России являются ничтожными», - сказал Песков.
«Теперь Путин - официально международный изгой. В страны, которые признают Гаагский суд, ему больше не съездить, - комментирует основатель «Первого отдела», юрист Иван Павлов. - Конечно, Путин несет ответственность за все те деяния, которые ему инкриминируют. Я исключаю возможность того, что депортация украинских детей велась без его ведома, без его согласия и даже без его приказа. В этом плане — к Международному суду вопросов нет».
Другое дело, добавляет Павлов, насколько исполнимо это решение. «На мой взгляд, оно может быть исполнено, только если в России сменится режим. В нынешних условиях арестовать Путина, конечно, невозможно», - говорит юрист.
Президенту РФ теперь крайне сложно будет проводить международные визиты, уверен руководитель программ правовой помощи Free Russia Foundation Владимир Жбанков: «Теперь Путин будет арестован в любой из стран, ратифицировавшей Римский Статут или признающей юрисдикцию Международного уголовного суда. Коротко говоря, всякий зарубежный визит Путина практически гарантирует ему арест и путешествие в Гаагу».
Государств, которые ратифицировали Римский статут и которые признают юрисдикцию суда, - 123. Это все страны Европы, вся Южная Америка, Таджикистан, Афганистан, Бразилия, Южная Африка, Центральноафриканская республика, Нигерия.
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