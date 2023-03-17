«Историческое решение» и «Это возмутительно»: как в Украине и России отреагировали на ордер на арест Путина

«Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: г-на Владимира Владимировича Путина и г-жи Марии Алексеевны Львовой-Беловой», - говорится в пресс-релизе МУС.

Генпрокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что теперь президент России имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещении украинских детей.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Фото: AFP

«Это означает, что за пределами России Путин должен быть арестован и предан суду. И мировые лидеры трижды подумают, прежде чем пожать ему руку или сесть с ним за стол переговоров, - написал он на своей странице в Facebook. - Мир получил сигнал о том, что российский режим преступен, и его руководство и союзники будут привлечены к ответственности. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права».

Костин добавил, что Украина передала в суд в Гааге порядка 40 томов – более тысячи страниц материалов, связанных с насильственным перемещением детей из Украины.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что решения Международного уголовного суда для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения.

Мария Захарова в 2021 году. Фото: Scanpix