Председатель суда в Гааге: арест Путина зависит от международного сотрудничества

«Сегодня, 17 марта 2023 года, Международный уголовный суд выдал два ордера на арест в связи с ситуацией в Украине - Владимира Путина, президента Российской Федерации и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной при президенте России по правам ребенка, за предполагаемые преступления по депортации детей из оккупированных украинских территорий на территорию Российской Федерации.

Международным правом запрещено оккупационным властям перемещать гражданских лиц с территории, на которой они проживают, на другие территории. Дети пользуются особой защитой в соответствии с Женевской конвенцией. Содержание ордеров является секретным в целях защиты жертв. МУС придает большое значение важности защиты жертв, особенно детей. Тем не менее, судьи палаты, занимающейся этим делом, решили сделать свою работу достоянием мировой общественности в интересах правосудия и предотвращения совершения будущих преступлений.



Это важный момент в процессе восстановления справедливости. Судьям была предоставлена информация и доказательства от прокурора, и они определили, что против этих лиц [Путин и Белова-Львова] имеются заслуживающие доверия обвинения в предполагаемых преступлениях.



МУС выполняет свою часть работы. И, в соответствии с полномочиями суда, были выданы ордеры на арест. Реализация по этим решениям будет зависеть от международного сотрудничества», - сказал глава Международного уголовного суда в видеообращении, которое опубликовано вечером 17 марта.



