ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эльмар Вахер встретился с министром внутренних дел Лаури Ляэнеметсом

Ляэнеметс представил правительству проект о начале дисциплинарного производства и отстранении от службы генерального директора PPA Эльмара Вахера, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

По словам Ляэнеметса, отстранение Вахера от обязанностей действует либо до окончания следственного процесса, либо до окончания срока его полномочий.

«Я встретился с Вахером сегодня в министерстве, передал ему принятое правительством решение и выслушал то, что он хотел сказать», - сказал Ляэнеметс, добавив, что подробнее комментировать эту встречу не будет.

Ляэнеметс подчеркнул, что развязка всего этого находится не в руках МВД или правительства: производством занимается прокуратура, и они делают то, что должны делать.

Во вторник утром Полиция безопасности предъявила подозрение в мошенничестве Ээрику Хельдне, начальнику таможенного отдела Налогово-таможенного департамента, и подозрение в пособничестве мошенничеству Эльмару Вахеру. Согласно подозрению, по просьбе Ээрика Хельдна и при участии Эльмара Вахера в апреле 2019 года первый был для вида принят на службу в Департамент полиции и погранохраны, и в тот же день временно переведен в структурное подразделение Сил обороны, где он фактически проработал уже год.

Согласно подозрению, Ээрик Хельдна в мае 2022 года подал в Департамент социального страхования заявление о назначении пожизненной пенсии за выслугу лет. Департамент социального страхования удовлетворил заявление. Основанием для заявления на получение пенсии стали документы, отражающие, в том числе, якобы службу Ээрика Хельдна в полиции в течение двух лет. Без этих данных Ээрик Хельдна не имел бы за плечами необходимого для получения пенсии за выслугу лет 25-летнего трудового стажа в полиции.

Речь идет о предварительном подозрении, суть которого может измениться в ходе следствия. «Хотя по-человечески понятно желание получать полицейскую пенсию, которая значительно выше пенсии по старости, так называемая специальная пенсия предназначена для тех, кто внес вклад в свою страну в объеме, отвечающем требованиям, предъявляемым при назначении специальной пенсии», - заявила госпрокурор Мария Энтсик.

Эльмар Вахер своей вины в произошедшем не видит.