Эльмару Вахеру на 40% снизили зарплату

Соответствующая информация содержится в распоряжении правительства о начале дисциплинарного производства в отношении Эльмара Вахера, которого подозревают в пособничестве мошенничеству.

Как следует из документа, Вахер отстранен от должности с 23 марта и до завершения дисциплинарного разбирательства или же до истечения срока своих трудовых отношений с PPA.

«В период отстранения от должности Эльмару Вахеру выплачивается 60 процентов от его средней заработный платы», - говорится в распоряжении правительства.

Во вторник утром Полиция безопасности предъявила подозрение в мошенничестве Ээрику Хельдне, начальнику таможенного отдела Налогово-таможенного департамента, и подозрение в пособничестве мошенничеству Эльмару Вахеру. Согласно подозрению, по просьбе Ээрика Хельдна и при участии Эльмара Вахера в апреле 2019 года первый был для вида принят на службу в Департамент полиции и погранохраны, и в тот же день временно переведен в структурное подразделение Сил обороны, где он фактически проработал уже год.

Согласно подозрению, Ээрик Хельдна в мае 2022 года подал в Департамент социального страхования заявление о назначении пожизненной пенсии за выслугу лет. Департамент социального страхования удовлетворил заявление. Основанием для заявления на получение пенсии стали документы, отражающие, в том числе, якобы службу Ээрика Хельдна в полиции в течение двух лет. Без этих данных Ээрик Хельдна не имел бы за плечами необходимого для получения пенсии за выслугу лет 25-летнего трудового стажа в полиции.

Речь идет о предварительном подозрении, суть которого может измениться в ходе следствия. «Хотя по-человечески понятно желание получать полицейскую пенсию, которая значительно выше пенсии по старости, так называемая специальная пенсия предназначена для тех, кто внес вклад в свою страну в объеме, отвечающем требованиям, предъявляемым при назначении специальной пенсии», – заявила госпрокурор Мария Энтсик.

Эльмар Вахер своей вины в произошедшем не видит.