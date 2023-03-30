Россия больше не помогает Эстонии по таможенным вопросам

Министерство иностранных дел России в четверг, 30 марта, сообщило о прекращении действия соглашения между РФ и Эстонской Республикой по таможенной помощи. Действие соглашения прекращено с 26 марта 2023 года, сказано в официальном сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«26 марта 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Эстонской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, подписанного в Москве 8 июня 1999 года», - говорится в документе.

Никаких подробностей о причинах принятого решения, а также напоминания - зачем вообще был нужен этот документ, не приводится.

Сообщение МИД РФ о прекращении действия соглашения с Эстонией о взаимопомощи по вопросам таможенного контроля, 30 марта 2023 года. Фото: publication.pravo.gov.ru

Громко растиражированное российскими СМИ сообщение от ведомства Сергея Лаврова и Марии Захаровой пришло спустя полгода после того, как правительство Эстонии уже отказалось от взаимопомощи с Россией по таможенным вопросам.

15 сентября 2022 года министр иностранных дел Урмас Рейнсалу называл решение эстонского правительства важным шагом к тому, чтобы свести к минимуму отношения Эстонии с восточным соседом. Тогда уточнялось, что договор продолжает действовать полгода после того, как любая из двух сторон примет решение от него отказаться.



Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, 1 февраля 2023 года. Фото: AP Photo / Pavel Golovkin

О намерении порвать и в этих контактах с Россией в Минфине Эстонии заявляли еще летом 2022 года. О смыслах документа не говорили тогда и в Таллинне, как не сказали сегодня в Москве.