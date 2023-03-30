Чт, 30.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Россия больше не помогает Эстонии по таможенным вопросам

rus.postimees.ee
Россия больше не помогает Эстонии по таможенным вопросам
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Российская таможня.
Российская таможня. Фото: Nagornykh Yelena

МИД РФ сообщил о прекращении действия соглашения с Эстонией, которое регламентировало вопросы сотрудничества и взаимопомощи по таможенным вопросам. Эстония разорвала это соглашение еще минувшей осенью.

Министерство иностранных дел России в четверг, 30 марта, сообщило о прекращении действия соглашения между РФ и Эстонской Республикой по таможенной помощи. Действие соглашения прекращено с 26 марта 2023 года, сказано в официальном сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«26 марта 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Эстонской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, подписанного в Москве 8 июня 1999 года», - говорится в документе.

Никаких подробностей о причинах принятого решения, а также напоминания - зачем вообще был нужен этот документ, не приводится.

Сообщение МИД РФ о прекращении действия соглашения с Эстонией о взаимопомощи по вопросам таможенного контроля, 30 марта 2023 года.
Сообщение МИД РФ о прекращении действия соглашения с Эстонией о взаимопомощи по вопросам таможенного контроля, 30 марта 2023 года. Фото: publication.pravo.gov.ru

Громко растиражированное российскими СМИ сообщение от ведомства Сергея Лаврова и Марии Захаровой пришло спустя полгода после того, как правительство Эстонии уже отказалось от взаимопомощи с Россией по таможенным вопросам.

15 сентября 2022 года министр иностранных дел Урмас Рейнсалу называл решение эстонского правительства важным шагом к тому, чтобы свести к минимуму отношения Эстонии с восточным соседом. Тогда уточнялось, что договор продолжает действовать полгода после того, как любая из двух сторон примет решение от него отказаться.
 

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, 1 февраля 2023 года.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, 1 февраля 2023 года. Фото: AP Photo / Pavel Golovkin

О намерении порвать и в этих контактах с Россией в Минфине Эстонии заявляли еще летом 2022 года. О смыслах документа не говорили тогда и в Таллинне, как не сказали сегодня в Москве.

Однако в пояснениях к решению правительства Эстонии была ссылка на то, что Эстония, как часть ЕС, должна «воздерживаться от заключения двусторонних договоров о таможенной взаимопомощи с третьими странами», поскольку с 1997 года действует ассоциативный договор между ЕС и РФ, рассматривающий вопросы взаимопомощи в сфере таможенного права. Таллинну на лишнюю сделку с Москвой намекали в соответствии с рекомендацией, данной Департаментом борьбы Европейской комиссии с обманными действиями OLAF.

Ключевые слова
Наверх