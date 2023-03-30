МИД РФ сообщил о прекращении действия соглашения с Эстонией, которое регламентировало вопросы сотрудничества и взаимопомощи по таможенным вопросам. Эстония разорвала это соглашение еще минувшей осенью.
Россия больше не помогает Эстонии по таможенным вопросам
Министерство иностранных дел России в четверг, 30 марта, сообщило о прекращении действия соглашения между РФ и Эстонской Республикой по таможенной помощи. Действие соглашения прекращено с 26 марта 2023 года, сказано в официальном сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
«26 марта 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Эстонской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, подписанного в Москве 8 июня 1999 года», - говорится в документе.
Никаких подробностей о причинах принятого решения, а также напоминания - зачем вообще был нужен этот документ, не приводится.
Громко растиражированное российскими СМИ сообщение от ведомства Сергея Лаврова и Марии Захаровой пришло спустя полгода после того, как правительство Эстонии уже отказалось от взаимопомощи с Россией по таможенным вопросам.
15 сентября 2022 года министр иностранных дел Урмас Рейнсалу называл решение эстонского правительства важным шагом к тому, чтобы свести к минимуму отношения Эстонии с восточным соседом. Тогда уточнялось, что договор продолжает действовать полгода после того, как любая из двух сторон примет решение от него отказаться.
О намерении порвать и в этих контактах с Россией в Минфине Эстонии заявляли еще летом 2022 года. О смыслах документа не говорили тогда и в Таллинне, как не сказали сегодня в Москве.
Однако в пояснениях к решению правительства Эстонии была ссылка на то, что Эстония, как часть ЕС, должна «воздерживаться от заключения двусторонних договоров о таможенной взаимопомощи с третьими странами», поскольку с 1997 года действует ассоциативный договор между ЕС и РФ, рассматривающий вопросы взаимопомощи в сфере таможенного права. Таллинну на лишнюю сделку с Москвой намекали в соответствии с рекомендацией, данной Департаментом борьбы Европейской комиссии с обманными действиями OLAF.
- Москва
- Россия
- правительство эстонии
- правительство
- Еврокомиссия
- Эстония
- ес
- Таллинн
- граница
- таможенный союз
- россияне
- департамент
- лавров
- договор о границе
- таможня
- рейнсалу
- урмас рейнсалу
- договор
- Сергей Лавров
- налогово-таможенный департамент
- договоры
- пограничный договор
- таможенник
- таможенники
- договоренность
- таллинне
- налогово-таможенный депаратмент
- Мария Захарова
- восточная граница
- очереди на границе