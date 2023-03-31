Призывники в России не смогут избежать получения повесток в армию

1 апреля в России стартует весенний призыв в армию. По указу Путина призвать планируется 147 000 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Период «охоты» за новыми подчиненными Сергея Шойгу продлится до 15 июля. Еще в начале года в Кремле заявили, что каждый солдат срочник «при желании может подписать контракт», и таким образом легально использоваться на фронте в Украине. В настоящее время на фронте официально воюют только контрактники и наемники.

Попытки использовать в боевых действиях срочников не прекращаются. В начале февраля негосударственные СМИ России сообщили о законопроекте от Минобороны РФ, который расширяет категории военных для «добровольного» участия в российских «миротворческих миссиях», в том числе за счет призывников.

Утром 31 марта начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что в рамках нынешней весенней призывной кампании российские военкоматы впервые начнут рассылать повестки в электронном виде.

«Сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения повесток», - заявил Цимлянский за сутки до старта призыва.