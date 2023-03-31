Призывники в России не смогут избежать получения повесток в армию

На следующий день после сообщения Минобороны РФ о том, что этой весной повестки в армию будут рассылаться электронным способом, а не традиционным бумажным, официальный электронный портал госуслуг в РФ отключил опцию удаления учетной записи клиента.
1 апреля в России стартует весенний призыв в армию. По указу Путина призвать планируется 147 000 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Период «охоты» за новыми подчиненными Сергея Шойгу продлится до 15 июля. Еще в начале года в Кремле заявили, что каждый солдат срочник «при желании может подписать контракт», и таким образом легально использоваться на фронте в Украине. В настоящее время на фронте официально воюют только контрактники и наемники.
Попытки использовать в боевых действиях срочников не прекращаются. В начале февраля негосударственные СМИ России сообщили о законопроекте от Минобороны РФ, который расширяет категории военных для «добровольного» участия в российских «миротворческих миссиях», в том числе за счет призывников.
Утром 31 марта начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что в рамках нынешней весенней призывной кампании российские военкоматы впервые начнут рассылать повестки в электронном виде.
«Сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения повесток», - заявил Цимлянский за сутки до старта призыва.
Военный чиновник уточнил, что в этом году Минобороны получало данные о будущих призывниках в новом формате, а военкоматы на беседы вызывали 170летних молодых людей. «Мы впервые получали информацию от различных федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти в электронном виде», - уточнил чин Генштаба Минобороны РФ.
Через несколько часов пользователи портала «Госуслуги», который позволяет гражданам РФ общаться с госорганами онлайн, обратили внимание на отключение на ресурсе возможности удаления учетной записи.
Таким образом потенциальный срочник теперь не сможет избежать призыва в армию России по причине неполучения повестки. По старым правилам призывник считался уклонистом только если он получил бумажную повестку под роспись. Рассылка повесток электронным образом лишает призывников возможности их неполучения, тем более если самоустраниться с портала «Госуслуги» невозможно.
При этом режим мобилизации, введенный указом Путина в сентябре 2022 года, до сих пор не отменен, что признавали в Кремле. Мобилизация позволяет удерживать на фронтах контрактников, даже после окончания срока их службы.
О нехватке военных на фронтах неоднократно заявляли различные российские спикеры. В начале марта эксперты отмечали, что за год войны Россия потеряла больше солдат, чем за все время после окончания Второй мировой войны. По данным американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) только убитыми Россия потеряла 60-70 тысяч военных.
Развязанная Путиным война России с Украиной продолжается уже 401 день.